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Norte do ES

Bombeiros resgatam corpo de pescador em represa de Sooretama

Mergulhadores encontraram o rapaz na água, mas já sem vida; vítima foi localizada por volta das 17h desta segunda-feira (10)

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 19:25

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 out 2022 às 19:25
Bombeiros fazem busca em represa
Os bombeiros utilizaram um barco nas tentativas para localizar o pescador desaparecido Crédito: Divulgação
Um homem, de 27 anos, desapareceu nesta segunda-feira (10), por volta do meio-dia, após se afogar em uma represa na localidade de Santa Luzia, no interior de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Testemunhas contaram que a vítima, ainda não identificada, estava pescando e sumiu na água. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo por volta das 17h, após horas de buscas.
As causas do afogamento são desconhecidas e somente a perícia irá determiná-las. O homem não foi identificado até o momento.
Após fazerem a retirada do corpo da represa pelos bombeiros, a perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo.

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