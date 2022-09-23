Adolescente ameaça massacre em escola após ser punido em Sooretama

Um adolescente de 17 anos ameaçou fazer um massacre em uma escola de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. As publicações feitas por ele nas redes sociais mostram até a foto de uma arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o estudante responsável pelo perfil anônimo já foi identificado e é aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Neves Pereira. Segundo a PC, ele confessou que cometeu o crime depois de receber uma punição no colégio.
Conforme informações divulgadas nesta sexta-feira (23), as ameaças, dizendo que haveria um massacre no dia 14 deste mês, deixaram os alunos da unidade com medo. Em uma das publicações o adolescente diz: “Vamos derrubar todo mundo, sem dó”. Apesar disso, não houve ataque à escola na data.
Ameaças de massacre a escola em Sooretama
Durante as investigações, os policiais civis contaram com apoio da equipe de inteligência da Delegacia Regional de Linhares e conseguiram chegar até o criador da conta anônima. O adolescente de 17 anos é morador da comunidade Córrego Patioba, em Sooretama.
De acordo com a Polícia Civil, depois de ser localizado, ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e confessou o crime. A foto da arma que aparece em uma das publicações teria sido retirada da internet. Ainda segundo a PC, o aluno irá responder na Vara da Infância e da Juventude por ameaça.
O delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Regional de Linhares, revelou que essa não foi a primeira vez que recebeu informações sobre esse tipo de caso: “Ultimamente, estamos recebendo um alto fluxo de denúncias desse tipo em nossa região. Conseguimos elucidar todos os casos e garantimos à população que todos aqueles que estão se arriscando a cometer esse delito responderão judicialmente. As redes sociais não foram feitas para isso".