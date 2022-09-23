Adolescente ameaça massacre em escola após ser punido em Sooretama

Adolescente ameaça massacre em escola após receber punição em Sooretama Crédito: Redes Sociais

Um adolescente de 17 anos ameaçou fazer um massacre em uma escola de Sooretama , no Norte do Espírito Santo . As publicações feitas por ele nas redes sociais mostram até a foto de uma arma de fogo. Segundo a Polícia Civil , o estudante responsável pelo perfil anônimo já foi identificado e é aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Neves Pereira. Segundo a PC, ele confessou que cometeu o crime depois de receber uma punição no colégio.

Conforme informações divulgadas nesta sexta-feira (23), as ameaças, dizendo que haveria um massacre no dia 14 deste mês, deixaram os alunos da unidade com medo. Em uma das publicações o adolescente diz: “Vamos derrubar todo mundo, sem dó”. Apesar disso, não houve ataque à escola na data.

Ameaças de massacre a escola em Sooretama

Durante as investigações, os policiais civis contaram com apoio da equipe de inteligência da Delegacia Regional de Linhares e conseguiram chegar até o criador da conta anônima. O adolescente de 17 anos é morador da comunidade Córrego Patioba, em Sooretama.

De acordo com a Polícia Civil, depois de ser localizado, ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e confessou o crime. A foto da arma que aparece em uma das publicações teria sido retirada da internet. Ainda segundo a PC, o aluno irá responder na Vara da Infância e da Juventude por ameaça.