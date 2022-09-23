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Ilha das Caieiras

Após discussão, casal é encontrado morto em Vitória

Segundo a Polícia Militar (PM), os dois tinham ferimentos causados por arma branca; testemunhas afirmaram que escutaram uma discussão antes do crime acontecer nesta sexta (23)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

23 set 2022 às 16:54

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 16:54

Casal foi encontrado morto no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória
Casal foi encontrado morto no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um casal foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (23), dentro de uma residência no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem teria matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida. As vítimas não foram identificadas. 
De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, após uma discussão entre o casal, vizinhos escutaram gritos no interior da casa e entraram em contato com a filha do homem e da mulher. Ao chegar na casa, ela encontrou os pais caídos no chão, sem sinais vitais e com perfurações de arma branca. 
Questionada, a PC informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. 

Atualização

23/09/2022 - 6:01
Após a publicação da matéria, a Polícia Civil enviou mais informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.

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