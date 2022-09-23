Após discussão, casal é encontrado morto em Vitória

Um casal foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (23), dentro de uma residência no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem teria matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida. As vítimas não foram identificadas.
De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, após uma discussão entre o casal, vizinhos escutaram gritos no interior da casa e entraram em contato com a filha do homem e da mulher. Ao chegar na casa, ela encontrou os pais caídos no chão, sem sinais vitais e com perfurações de arma branca.
Questionada, a PC informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Atualização
23/09/2022 - 6:01
Após a publicação da matéria, a Polícia Civil enviou mais informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.