Polícia procura suspeito de matar mulher em São Domingos do Norte

A Polícia Civil identificou e está à procura do suspeito de matar Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. O homem, que não teve o nome divulgado, teria deixado a cidade no dia do crime e é considerado foragido, segundo a corporação. A vítima foi encontrada morta e com o corpo carbonizado no quintal de uma casa no bairro Caixa D’Água na manhã de quarta-feira (21).
Uma testemunha havia relatado para a Polícia Militar que viu a vítima ter uma discussão com o companheiro na noite anterior a do crime. No entanto, a Polícia Civil informou que até o momento as investigações não apontam indícios de que o parceiro da mulher tenha envolvimento no crime.
A Polícia Civil destacou que existe a possibilidade de Cristiana ter sido abusada antes de ser morta, mas apenas os laudos do Serviço Médico Legal (SML) vão esclarecer o que aconteceu com a vítima. A motivação do crime continua sendo investigada.
RELEMBRE O CASO
Cristiana Cuzzuol Pitol foi encontrada morta com o corpo carbonizado no quintal de uma casa. A equipe da TV Gazeta Noroeste foi até o local do crime e encontrou uma marca dos restos do fogo, além de pedras sujas de sangue ao lado. O delegado Rafael Caliman, responsável pelo caso, informou que um suspeito foi identificado, mas não deu mais detalhes
Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, testemunhas contaram para a polícia que a vítima era de Aracruz e estava há poucos dias na cidade. Na noite em que tudo aconteceu ela foi vista em um bar bebendo com outras pessoas. O morador da casa onde o corpo de Cristiana foi encontrada relatou que não ouviu nenhum barulho de confusão.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte. Algumas testemunhas já foram ouvidas.