Polícia procura suspeito de matar mulher em São Domingos do Norte

A vítima foi identificada como Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos Crédito: Redes sociais

Uma testemunha havia relatado para a Polícia Militar que viu a vítima ter uma discussão com o companheiro na noite anterior a do crime. No entanto, a Polícia Civil informou que até o momento as investigações não apontam indícios de que o parceiro da mulher tenha envolvimento no crime.

Polícia Civil destacou que existe a possibilidade de Cristiana ter sido abusada antes de ser morta, mas apenas os laudos do Serviço Médico Legal (SML) vão esclarecer o que aconteceu com a vítima. A motivação do crime continua sendo investigada.

RELEMBRE O CASO

Cristiana Cuzzuol Pitol foi encontrada morta com o corpo carbonizado no quintal de uma casa. A equipe da TV Gazeta Noroeste foi até o local do crime e encontrou uma marca dos restos do fogo, além de pedras sujas de sangue ao lado. O delegado Rafael Caliman, responsável pelo caso, informou que um suspeito foi identificado, mas não deu mais detalhes

Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, testemunhas contaram para a polícia que a vítima era de Aracruz e estava há poucos dias na cidade. Na noite em que tudo aconteceu ela foi vista em um bar bebendo com outras pessoas. O morador da casa onde o corpo de Cristiana foi encontrada relatou que não ouviu nenhum barulho de confusão.