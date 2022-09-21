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Violência

Corpo de mulher é encontrado carbonizado em São Domingos do Norte

O corpo de Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos, foi encontrado carbonizado e havia marcas de sangue local. Uma testemunha informou que a mulher estava discutindo com o companheiro na noite antes de ser morta
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 set 2022 às 18:21

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 18:21

Vítima São Domingos do Norte
A vítima foi identificada como Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos. Crédito: Redes sociais
O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (21) no bairro Caixa D'água, região conhecida como Sovaco da Cobra, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos. Segundo a Polícia Civil havia marcas de sangue em volta do corpo, mas ainda não se sabe a causa da morte.
Um morador que encontrou o corpo, reconheceu a vítima, e acionou a Polícia Militar. Para os policiais ele informou que na noite anterior teria percebido que a mulher estava discutindo com o companheiro, mas não havia percebido nenhuma movimentação suspeita, apenas viu o corpo no outro dia ao passar pelo local.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Nesta quinta-feira (22), a corporação informou que não foi constatada nenhuma evidência de feminicídio e que não há indícios de que o autor do crime tenha sido o companheiro da vítima, porém nenhuma motivação é descartada.
A Polícia Civil disse que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Atualização

22/09/2022 - 11:50
A Polícia Civil passou mais informações sobre a investigação do crime em nova nota enviada no final da manhã desta quinta-feira (22). O texto foi atualizado.

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