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Em Vila Velha

Alumínios de portões e fachadas são alvo de criminosos na Praia da Costa

Em um intervalo de três dias, bandidos furtaram o mesmo condomínio três vezes. Moradores reclamam que tipo de crime tem sido recorrente na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2022 às 12:45

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 12:45

Moradores do bairro Praia da Costa, em Vila Velha,  reclamam dos frequentes furtos a residências na região. Em um intervalo de três dias, o mesmo condomínio foi alvo de criminosos três vezes. O foco dos bandidos tem sido peças de alumínio, de portões e fachadas.
Segundo os moradores, os suspeitos levaram barras de alumínio da grade da fachada e do portão. A ação e as outras duas situações em que o condomínio foi furtado foram flagradas por câmeras de segurança do imóvel. Nas imagens, é possível ver quando os suspeitos levam o material.
O síndico Silvio Negreli diz que em 36 anos já aconteceram outros arrombamentos ao condomínio, mas nunca em um intervalo tão curto.
Condomínios são alvo de furtos na Praia da Costa, em Vila Velha
Condomínios são alvo de furtos na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Câmeras de segurança
Para impedir a ação dos ladrões, tapumes de madeira começaram a ser instalados na fachada do prédio na manhã desta quarta-feira (21). A ideia, de acordo com Alexsandra Silvia Vargas, administradora do condomínio, é evitar novos furtos das barras de alumínio, um prejuízo que passa de R$ 3 mil.
Alexsandra disse que o alumínio era muito utilizado em condomínios por causa da resistência à corrosão, porém, muitos tem optado pelo vidro nas fachadas, o que deve ser feito no condomínio após os últimos furtos.

FURTOS EM CONDOMÍNIOS AUMENTARAM

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) apontam um aumento no número de furtos a residências e condomínios da Praia da Costa. Somente no primeiro semestre deste ano foram registrados 68 casos, e 40 no mesmo período do ano passado.
Presidente do Sindicado dos Condomínios, Gedaias Freire, disse os furtos aumentaram, mas não somente na Praia da Costa. Segundo ele, isso acaba aumentando os custos para os moradores.
*Com informações do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta

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