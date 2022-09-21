Furto termina em perseguição, acidente, carro incendiado e prisões no ES

Dois homens foram presos por furto qualificado na tarde desta terça-feira (20), na localidade de Córrego Azul, zona rural de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó. Após cometerem furtos na região, eles foram perseguidos por moradores e bateram com o carro em um barranco. A dupla fugiu a pé por uma mata, mas acabaram localizada e detida. O carro usado pelos criminosos foi encontrado incendiado.
O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, moradores viram homens suspeitos rondando a região em um Volkswagen Gol de cor branca e pequenos furtos vinham acontecendo nos últimos dias. O veículo foi seguido por populares e, quando o motorista percebeu, tentou fugir e bateu em um barranco. O motorista fugiu a pé em direção a uma mata.
Dentro do carro, havia uma TV, um aparelho de sinal de TV e um cinto. Quando a polícia chegou na localidade de Córrego Azul, o carro suspeito estava totalmente incendiado e um dos suspeitos estava amarrado e sob vigilância de um grupo de pessoas para não fugir.
Com apoio de outras viaturas e de um cão farejador, a Polícia Militar iniciou as buscas aos outros suspeitos, pois havia informação de que três estavam no carro. Após quase duas horas de buscas na região de mata e pasto, um jovem de 27 anos foi encontrado em uma estrada rural próximo à ES 185.
Segundo os militares, os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e, junto ao material apreendido, levados para a Delegacia Regional de Alegre. O carro foi removido ao pátio de Guaçuí, onde se encontra a disposição do delegado de Polícia Civil. O terceiro suspeito não foi localizado.
Sobre os detidos, a Polícia Civil disse que os suspeitos foram autuados, em flagrante, por furto qualificado praticado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa com concurso de duas ou mais pessoas e encaminhados ao presídio.