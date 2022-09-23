Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Momentos de terror

Caminhoneiro é sequestrado e tem carga roubada em Baixo Guandu

Homem relatou que quatro suspeitos armados o fizeram refém e o levaram para um matagal; placas solares que eram transportadas foram saqueadas
Viviane Maciel

23 set 2022 às 15:19

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 15:19

Caminhoneiro é sequestrado e tem carga roubada em Baixo Guandu Crédito: Polícia Militar
Um caminhoneiro viveu momentos de terror em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O homem foi sequestrado por quatro homens armados, amarrado e levado para um matagal na tarde da última quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos mantiveram o motorista refém até o dia seguinte. Depois, abandonaram a vítima no local e roubaram as placas solares que eram transportadas pelo caminhão.
O caminhoneiro contou para os policiais que seguia para a cidade de Salinas, em Minas Gerais, quando, por volta das 12h, se sentiu mal e procurou o pronto-socorro de Baixo Guandu. Cerca de 2 horas depois, ele voltou para o caminhão e decidiu descansar. Em certo momento, ele foi surpreendido pelos criminosos.
Segundo o homem, os suspeitos o levaram para um carro, ficaram rodando com ele pela cidade e depois o levaram até o matagal, onde ficou até quinta-feira (22). Ao ser abandonado, ele procurou transporte e foi até Colatina, onde conseguiu contato com a PM e foi encaminhado para a delegacia do município.
Polícia Militar informou que encontrou o caminhão estacionado no mesmo local onde o caminhoneiro disse ter parado. O veículo estava com as portas destrancadas e com a chave na ignição, mas a carga de placas solares e o reboque que as transportava tinham sido levados.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e que outras informações não podem ser divulgadas. A corporação destacou que a população pode contribuir com informações, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia (181). Todas as denúncias são investigadas.

Veja Também

Bandidos cercam motorista e roubam carro em Cachoeiro; veja vídeo

“Psicopata”, diz delegado sobre pastor preso por matar dono de funerária no ES

Polícia procura suspeito de matar mulher em São Domingos do Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Baixo Guandu espírito santo Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados