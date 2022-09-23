Caminhoneiro é sequestrado e tem carga roubada em Baixo Guandu

Um caminhoneiro viveu momentos de terror em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O homem foi sequestrado por quatro homens armados, amarrado e levado para um matagal na tarde da última quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos mantiveram o motorista refém até o dia seguinte. Depois, abandonaram a vítima no local e roubaram as placas solares que eram transportadas pelo caminhão.
O caminhoneiro contou para os policiais que seguia para a cidade de Salinas, em Minas Gerais, quando, por volta das 12h, se sentiu mal e procurou o pronto-socorro de Baixo Guandu. Cerca de 2 horas depois, ele voltou para o caminhão e decidiu descansar. Em certo momento, ele foi surpreendido pelos criminosos.
Segundo o homem, os suspeitos o levaram para um carro, ficaram rodando com ele pela cidade e depois o levaram até o matagal, onde ficou até quinta-feira (22). Ao ser abandonado, ele procurou transporte e foi até Colatina, onde conseguiu contato com a PM e foi encaminhado para a delegacia do município.
A Polícia Militar informou que encontrou o caminhão estacionado no mesmo local onde o caminhoneiro disse ter parado. O veículo estava com as portas destrancadas e com a chave na ignição, mas a carga de placas solares e o reboque que as transportava tinham sido levados.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e que outras informações não podem ser divulgadas. A corporação destacou que a população pode contribuir com informações, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia (181). Todas as denúncias são investigadas.