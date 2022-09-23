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Assalto

Bandidos cercam motorista e roubam carro em Cachoeiro; veja vídeo

Crime ocorreu na última quarta (21) e foi flagrado por câmera de segurança. Segundo a Polícia Militar, criminosos estavam de moto e um deles assubiu a direção do veículo e fugiu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 set 2022 às 14:14

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 14:14

Uma motorista foi "fechada" no trânsito por dois criminosos em uma moto e teve o carro roubado na noite desta quarta-feira (21), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu na rua Alziro Viana e foi flagrado por uma câmera de segurança. No vídeo, aparecem outras duas pessoas em outra moto próximo ao veículo, mas não se sabe se os ocupantes teriam relação com o assalto. 
As imagens mostram o Ford Ka, de cor vermelha, seguindo no sentido bairro Novo Parque quando uma dupla de moto cerca o automóvel parando na frente dele. O indivíduo que estava na garupa desce e anuncia o assalto. A motorista e uma passageira descem, e o criminoso assume a direção do veículo, fugindo em seguida.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento na região quando recebeu a informação sobre o assalto. PMs viram o veículo passando pelo trevo da localidade de Santa Rosa e tentaram alcançar o suspeito seguindo pela ES 164 – que liga Cachoeiro a Vargem Alta – mas não conseguiram.
A PM disse que o suspeito foi visto com o veículo roubado pela última vez subindo a serra de Vargem Alta.
A Polícia Civil (PC) informou que "em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil, e só é possível verificar a tramitação através do boletim de ocorrência registrado pela vítima". 
Caso não haja boletim, orienta que as vítimas registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia para que, assim, a polícia tenha conhecimento e inicie as investigações do caso. Além disso, a PC destaca que a população pode ajudar de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento", completou.

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