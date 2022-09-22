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Muniz Freire

Trio compra dinheiro falso para fazer festa de aniversário no ES

Polícia fez operação e conseguiu abordar suspeitos logo após a retirada da encomenda ilícita nos Correios
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 set 2022 às 18:32

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 18:32

Um homem de 25 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram detidos no distrito de Piaçu, em Muniz Freire,  Sul do Espírito Santo, suspeitos de adquirirem dinheiro falso pela internet. As cédulas seriam usadas para o trio fazer uma festa de aniversário. No total, foi apreendido um envelope contendo 20 notas de R$ 50.
Homem é preso e adolescentes são apreendidos em Muniz Freire por comprarem notas falsas pela internet
Notas falsas apreendidas pela polícia em Muniz Freire Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas há uma semana e revelaram que havia uma encomenda pelos Correios que tinha como endereço o município de Muniz Freire.
A polícia suspeitava de que no interior da embalagem havia cédulas de papel moeda nacional falsificadas e/ou contrafeitas. Diante disso, o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Bruno Alves explicou que, após levantamentos de inteligência policial, realizados com a Área de Segurança Corporativa dos Correios, foi executada uma operação de vigilância.

RETIRADA PELO CORREIOS

Com a operação, a polícia abordou um suspeito de 17 anos, que estava de posse de um envelope que tinha acabado de retirar na agência dos Correios da cidade. “Após esclarecer as razões da abordagem, o adolescente disse que havia retirado a encomenda a pedido de um casal que estaria em um distrito próximo aguardando o retorno dele”, contou o delegado.
De acordo com a corporação, no interior do envelope havia vinte notas de R$ 50 com indícios visíveis de falsificação. “Em seguida, os investigadores se deslocaram para o distrito de Piaçu, onde localizaram o casal, e a garota também é menor de idade”, informou.
Ao ser indagada pela polícia, a adolescente de 15 anos disse que forneceu os dados pessoais dela para o homem de 25 anos e figuraria como destinatária da encomenda. Os dois informaram que iriam utilizar o dinheiro falso para comprar itens para fazer uma festa de aniversário.

CONDUZIDOS À DELEGACIA

Segundo a PC, os três envolvidos foram conduzidos ao plantão da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foram autuados em flagrante. Os adolescentes vão responder pela prática do ato infracional análogo ao crime de adquirir moeda falsa.
Já o autor maior de idade vai responder pelos crimes de moeda falsa, com pena de reclusão de 3 a 12 anos, e de corrupção de menores, com pena de 1 a 4 anos de prisão.
Os adolescentes foram ouvidos na presença de um responsável legal e, em seguida, liberados, conforme determina a lei. O autor maior de idade foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire e junto com a Polícia Federal.

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