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Caparaó

Homem é morto a facadas em plantação de tomate em Muniz Freire

Vítima chegou a ser socorrida para o hospital de Ibatiba. Suspeito se encontrou com o advogado da família e não foi localizado pela polícia

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 17:49

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jun 2022 às 17:49
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Mulher do suspeito foi levada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/PC
Um homem foi morto a facadas em uma plantação de tomate, na localidade de Assunção, zona rural de Muniz Freire, na Região do Caparaó. O crime foi registrado na manhã deste sábado (25). O suspeito, segundo a Polícia Militar, fugiu do local e não foi localizado.
O nome da vítima não foi informado pela polícia. Segundo os militares, o homem foi socorrido para o Pronto Atendimento de Ibatiba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada.
A Polícia Militar informou que fez buscas na região pelo suspeito e o carro dele foi abordado próximo ao trevo do município. Dentro do veículo, havia somente uma mulher. Ela disse que seu marido chegou em casa dizendo que tinha tirado a vida de uma pessoa. Após confessar o crime à esposa, ele teria saído no carro.
A mulher do suspeito disse ainda que entrou em contato, por celular, com um advogado da família e juntos foram ao encontro do homem. Com o advogado, e em outro carro, o suspeito tomou destino ignorado, de acordo com a esposa do suspeito.
Depois, ela conta que seguiu para casa, no carro do companheiro e, neste momento, foi abordada pela polícia. A dupla não foi mais localizada pelos militares. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para prestar depoimento.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento no plantão da Delegacia de Venda Nova e, somente após a finalização dos depoimentos, será possível saber qual o procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com a mulher conduzida.
O corpo foi recolhido pela perícia para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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