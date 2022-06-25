Homem é morto a facadas em plantação de tomate em Muniz Freire

Mulher do suspeito foi levada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/PC

Um homem foi morto a facadas em uma plantação de tomate, na localidade de Assunção, zona rural de Muniz Freire , na Região do Caparaó. O crime foi registrado na manhã deste sábado (25). O suspeito, segundo a Polícia Militar , fugiu do local e não foi localizado.

O nome da vítima não foi informado pela polícia. Segundo os militares, o homem foi socorrido para o Pronto Atendimento de Ibatiba , mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada.

A Polícia Militar informou que fez buscas na região pelo suspeito e o carro dele foi abordado próximo ao trevo do município. Dentro do veículo, havia somente uma mulher. Ela disse que seu marido chegou em casa dizendo que tinha tirado a vida de uma pessoa. Após confessar o crime à esposa, ele teria saído no carro.

A mulher do suspeito disse ainda que entrou em contato, por celular, com um advogado da família e juntos foram ao encontro do homem. Com o advogado, e em outro carro, o suspeito tomou destino ignorado, de acordo com a esposa do suspeito.

Depois, ela conta que seguiu para casa, no carro do companheiro e, neste momento, foi abordada pela polícia. A dupla não foi mais localizada pelos militares. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para prestar depoimento.

Sobre o crime, a Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento no plantão da Delegacia de Venda Nova e, somente após a finalização dos depoimentos, será possível saber qual o procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com a mulher conduzida.