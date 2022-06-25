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Suspeitos foragidos

Veterinária morta a tiros na Bahia é sepultada em Rio Bananal

Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi morta na noite de quinta-feira (23), em Teixeira de Freitas, cidade do Sul da Bahia. Amigos e familiares se despediram da vítima neste sábado (25)

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 13:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jun 2022 às 13:09
Medica veterinária morta a tiros é sepultada em Rio Bananal
Missa em homenagem à medica veterinária morta a tiros na Bahia. Ela foi sepultada em Rio Bananal Crédito: Eduardo Dias
Na manhã deste sábado (25), familiares e amigos de Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, se reuniram em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, para velório e sepultamento. A médica veterinária foi morta a tiros depois de ser perseguida por dois homens de motocicleta em Teixeira de Freitas, cidade do Sul da Bahia, na noite dessa quinta-feira (23).
Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia
Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As últimas homenagens e missa aconteceram na Igreja Católica no centro de Rio Bananal. Depois da missa, um cortejo seguiu a pé pelas ruas da cidade até o cemitério municipal.
Medica veterinária morta a tiros é sepultada em Rio Bananal
Medica veterinária morta a tiros é sepultada em Rio Bananal Crédito: Eduardo Dias
Crislaine trabalhava como fiscal de qualidade em um frigorífico. Ela tinha 29 anos e estava com o casamento previsto para o final do ano. A profissional era querida na cidade. Ao repórter da TV Gazeta, Eduardo Dias, o primo da veterinária, Eduardo Faé, disse que a família quer Justiça. “Ela era muito querida na cidade e a família estava muito sentida. Não sabemos o que aconteceu. Queremos uma resposta”, disse o primo.

O CRIME

A veterinária foi morta a tiros na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. Ela estava voltando para casa de moto, depois do trabalho, quando dois homens em outra motocicleta derrubaram a veterinária. Um dos homens estava armado e matou Crislaine com 4 tiros.
De acordo com a Polícia Civil baiana, nenhum suspeito foi preso até o momento. Segundo a polícia, ela é natural de Rio Bananal, cidade do Norte do Espírito Santo. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1 da Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.
A Polícia Civil baiana informou que ainda trabalha para identificar e prender os suspeitos de assassinarem Crislaine.

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