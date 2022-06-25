Veterinária morta a tiros na Bahia é sepultada em Rio Bananal

Missa em homenagem à medica veterinária morta a tiros na Bahia. Ela foi sepultada em Rio Bananal Crédito: Eduardo Dias

Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As últimas homenagens e missa aconteceram na Igreja Católica no centro de Rio Bananal. Depois da missa, um cortejo seguiu a pé pelas ruas da cidade até o cemitério municipal.

Medica veterinária morta a tiros é sepultada em Rio Bananal Crédito: Eduardo Dias

Crislaine trabalhava como fiscal de qualidade em um frigorífico. Ela tinha 29 anos e estava com o casamento previsto para o final do ano. A profissional era querida na cidade. Ao repórter da TV Gazeta, Eduardo Dias, o primo da veterinária, Eduardo Faé, disse que a família quer Justiça. “Ela era muito querida na cidade e a família estava muito sentida. Não sabemos o que aconteceu. Queremos uma resposta”, disse o primo.

O CRIME

A veterinária foi morta a tiros na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. Ela estava voltando para casa de moto, depois do trabalho, quando dois homens em outra motocicleta derrubaram a veterinária. Um dos homens estava armado e matou Crislaine com 4 tiros.

De acordo com a Polícia Civil baiana, nenhum suspeito foi preso até o momento. Segundo a polícia, ela é natural de Rio Bananal, cidade do Norte do Espírito Santo. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1 da Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.