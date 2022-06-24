Preso marido que agrediu e tentou atropelar esposa em Nova Venécia

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de espancar a esposa, de 26 anos, na frente da filha do casal em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , ele parou com as agressões após vizinhos começarem a gritar e, após isso, ainda tentou atropelar a mulher. O ocorreu no último sábado (18) e a corporação solicitou um mandado de prisão contra o suspeito, cumprido nesta sexta-feira (24).

Titular da Delegacia Regional de Nova Venécia, o delegado Douglas Trevizani Sperandio disse que, no dia do ocorrido, equipes da Polícia Militar tentaram localizar o suspeito, mas ele não foi localizado.

"Diante disso, as equipes da Polícia Civil tomaram ciência dos fatos e iniciaram as investigações para chegar até o suspeito. Durante o andamento do inquérito policial, também foi descoberto que o suspeito seria reincidente no crime de violência doméstica, com registro de ocorrência feito pela mesma vítima no ano de 2018", explicou.

Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

O homem foi encontrado no bairro Rúbia, em Nova Venécia, onde foi detido por equipes da Polícia Civil. Ele foi conduzido à 17ª Delegacia Regional do município, e, posteriormente, encaminhado a uma unidade prisional — onde permanecerá à disposição da Justiça.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: DELEGADO ORIENTA SOBRE DENÚNCIA

O titular da Delegacia Regional de Nova Venécia orienta que as mulheres vítimas de violência doméstica, ou que vivam relacionamento abusivo, denunciem o caso à Polícia Civil.

“Orientamos que as vítimas procurem a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, para que os autores dos fatos sejam devidamente investigados e responsabilizados por seus atos. Além disso, se o agressor estiver cometendo o crime naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada por meio do 190”, explicou o delegado Douglas Trevizani Sperandio.