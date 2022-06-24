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Violência

Preso marido que agrediu e tentou atropelar esposa em Nova Venécia

Segundo a polícia, homem de 42 anos seria reincidente no crime de violência doméstica. Caso ocorreu no último sábado (18), e suspeito foi localizado e preso nesta sexta (24)

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 20:06

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 jun 2022 às 20:06
Um homem de 42 anos foi preso suspeito de espancar a esposa, de 26 anos, na frente da filha do casal em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele parou com as agressões após vizinhos começarem a gritar e, após isso, ainda tentou atropelar a mulher.  O ocorreu no último sábado (18) e a corporação solicitou um mandado de prisão contra o suspeito, cumprido nesta sexta-feira (24).
Titular da Delegacia Regional de Nova Venécia, o delegado Douglas Trevizani Sperandio disse que, no dia do ocorrido, equipes da Polícia Militar tentaram localizar o suspeito, mas ele não foi localizado.
"Diante disso, as equipes da Polícia Civil tomaram ciência dos fatos e iniciaram as investigações para chegar até o suspeito. Durante o andamento do inquérito policial, também foi descoberto que o suspeito seria reincidente no crime de violência doméstica, com registro de ocorrência feito pela mesma vítima no ano de 2018", explicou.
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
O homem foi encontrado no bairro Rúbia, em Nova Venécia, onde foi detido por equipes da Polícia Civil. Ele foi conduzido à 17ª Delegacia Regional do município, e, posteriormente, encaminhado a uma unidade prisional — onde permanecerá à disposição da Justiça.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: DELEGADO ORIENTA SOBRE DENÚNCIA

O titular da Delegacia Regional de Nova Venécia orienta que as mulheres vítimas de violência doméstica, ou que vivam relacionamento abusivo, denunciem o caso à Polícia Civil.
“Orientamos que as vítimas procurem a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, para que os autores dos fatos sejam devidamente investigados e responsabilizados por seus atos. Além disso, se o agressor estiver cometendo o crime naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada por meio do 190”, explicou o delegado Douglas Trevizani Sperandio.
Denúncias sobre casos de violência doméstica e familiar também podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 e do Disque 180, que é a central de atendimento à mulher do Governo Federal.

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