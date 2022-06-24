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Praia da Costa

Vídeo: homem nu é espancado com pauladas e pedradas em Vila Velha

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (24); ferido, homem correu pelas ruas até ser alcançado pela PM, já na orla, e está em estado grave em hospital de Vitória

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 17:48

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 jun 2022 às 17:48
Cenas de horror foram registradas na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (24). Um homem foi espancado com pauladas e pedradas por um grupo de seis agressores. Muito ferido e nu, ele saiu correndo pelo bairro até ser alcançado pela Polícia Militar, já na orla.
Imagens registradas por leitores de A Gazeta (veja acima) flagraram o exato momento em que os suspeitos agridem o homem com um pedaço de madeira e com uma pedra grande, que é jogada nas costas da vítima. O rapaz aparece nu e deitado no chão.
De acordo com a major Samiramis Baldotto Lessa, chefe da Divisão Operacional do 4º batalhão da Polícia Militar, testemunhas acionaram os agentes quando viram a agressão.
"Viaturas prosseguiram para o local e, quando chegaram, os indivíduos já tinham corrido, pois, foram espantados por pessoas de um shopping que fica próximo e gritaram. O rapaz machucado saiu correndo pelas ruas do bairro, sem roupa e muito machucado, com a cabeça muito ferida", relatou a major.
Várias viaturas começaram a seguir a vítima, que correu em direção à orla. "Ele estava agressivo, assustando as pessoas. Fomos tentando abordar, mas não era fácil, porque ele estava ensanguentado. Na orla ele foi imobilizado e foi perdendo a consciência até o socorro chegar", disse.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O homem ainda não foi identificado, mas, segundo a major, o estado dele é grave. De acordo com investigadores da Polícia Civil, o rapaz estaria com fratura em algumas costelas, cortes no supercílio e várias escoriações pelo corpo.

PRISÃO

Um dos agressores, de 17 anos, foi preso pela polícia. "Enquanto ele estava aguardando o socorro recebemos alguns vídeos da agressão e conseguimos identificar um dos acusados, que na imagem aparece jogando uma pedra na cabeça da vítima. Fomos ao local onde ele costuma traficar e ele foi preso em flagrante", revelou a major Samiramis.
O adolescente foi levado até o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A reportagem perguntou à Polícia Civil sobre a autuação dele, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Ainda de acordo com a major Samiramis, a motivação para as agressões é desconhecida. O que se sabe, até o momento, é que o homem estaria andando nu pelo bairro antes de ser espancado.
Homem nu é espancado com pauladas e pedradas em Vila Velha

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