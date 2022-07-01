Membro de facção e outros três são presos por tráfico em Muniz Freire

Operação policial prende suspeitos de comércio de drogas ilícitas no bairro Cohab, em Muniz Freire Crédito: Divulgação | Polícia Civil

As prisões foram realizadas pela Delegacia de Muniz Freire, durante a Operação Varredura. Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo identificar e reprimir a ação de traficantes de drogas ilícitas na região, e foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca.

INVESTIGADOS

A polícia informou que um dos investigados, de 38 anos, é do bairro São Pedro, em Vitória, onde ele integrava facção criminosa. De acordo com a corporação, o homem possui extensa ficha criminal e responde a processo por tráfico de drogas. Ele foi para Muniz Freire após ser vítima de duas tentativas de homicídio por gangues rivais na Grande Vitória.

A Polícia Civil disse que, durante ação na residência do suspeito, havia um cão da raça pitbull, que atacou os policiais. Para conter o animal, a equipe realizou disparo com munição de borracha.

Os outros investigados, conforme a corporação, residem há mais tempo no município de Muniz Freire e também têm envolvimento anterior com o tráfico de drogas. A polícia disse que, em uma das casas, estavam quatro crianças e uma adolescente — filhos e neto do casal suspeito de tráfico. As crianças e a adolescente foram encaminhadas ao Conselho Tutelar local, enquanto o casal foi preso”, informou a polícia.

OUTRA PRISÃO DURANTE OPERAÇÃO

De acordo com a corporação, no distrito de Piaçu foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 21 anos que responde a processo criminal por uma tentativa de homicídio ocorrida em fevereiro deste ano.

As cinco pessoas presas foram encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim , onde aguardarão o prosseguimento das investigações.

A polícia informou que, entre os materiais apreendidos, estão vários celulares — que serão analisados detalhadamente em busca de provas para instruir a investigação.

Dentre os materiais encontrados, vários aparelhos smartphones foram apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

SOBRE A OPERAÇÃO

A Operação Varredura contou com policiais militares da Força Tática do Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) e também com policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo) de Venda Nova do Imigrante.

Estiveram presentes, ainda, policiais militares especialistas em operações com cães, conduzindo a cadela Mona, K9 do 14º BPM. A cadela ajudou na localização de porções de drogas em uma das residências. Ao todo, 15 policiais participaram da ação.