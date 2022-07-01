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Operação Varredura

Membro de facção e outros três são presos por tráfico em Muniz Freire

Segundo a polícia, um dos suspeitos é de São Pedro, em Vitória, e integrante de facção criminosa da Capital. Ele foi para o Sul do Estado após sofrer duas tentativas de assassinato
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 jul 2022 às 20:01

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 20:01

Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (1º), quatro pessoas — de 21, 28, 34 e 38 anos — suspeitas de tráfico e associação para o tráfico de drogas no bairro Cohab, em Muniz Freire, no Sul do Estado. Segundo a corporação, um deles integrava facção criminosa de Vitória. Os nomes dos presos não foram divulgados.
Suspeitos de comércio de drogas ilícitas são presos em Muniz Freire
Operação policial prende suspeitos de comércio de drogas ilícitas no bairro Cohab, em Muniz Freire Crédito: Divulgação | Polícia Civil
As prisões foram realizadas pela Delegacia de Muniz Freire, durante a Operação Varredura. Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo identificar e reprimir a ação de traficantes de drogas ilícitas na região, e foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca.

INVESTIGADOS

A polícia informou que um dos investigados, de 38 anos, é do bairro São Pedro, em Vitória, onde ele integrava facção criminosa. De acordo com a corporação, o homem possui extensa ficha criminal e responde a processo por tráfico de drogas. Ele foi para Muniz Freire após ser vítima de duas tentativas de homicídio por gangues rivais na Grande Vitória.
A Polícia Civil disse que, durante ação na residência do suspeito, havia um cão da raça pitbull, que atacou os policiais. Para conter o animal, a equipe realizou disparo com munição de borracha.
Os outros investigados, conforme a corporação, residem há mais tempo no município de Muniz Freire e também têm envolvimento anterior com o tráfico de drogas. A polícia disse que, em uma das casas, estavam quatro crianças e uma adolescente — filhos e neto do casal suspeito de tráfico. As crianças e a adolescente foram encaminhadas ao Conselho Tutelar local, enquanto o casal foi preso”, informou a polícia.

OUTRA PRISÃO DURANTE OPERAÇÃO

De acordo com a corporação, no distrito de Piaçu foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 21 anos que responde a processo criminal por uma tentativa de homicídio ocorrida em fevereiro deste ano.
As cinco pessoas presas foram encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde aguardarão o prosseguimento das investigações.
A polícia informou que, entre os materiais apreendidos, estão vários celulares — que serão analisados detalhadamente em busca de provas para instruir a investigação.
Suspeitos de comércio de drogas ilícitas são presos em Muniz Freire
Dentre os materiais encontrados, vários aparelhos smartphones foram apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

SOBRE A OPERAÇÃO

A Operação Varredura contou com policiais militares da Força Tática do Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) e também com policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo) de Venda Nova do Imigrante.
Estiveram presentes, ainda, policiais militares especialistas em operações com cães, conduzindo a cadela Mona, K9 do 14º BPM. A cadela ajudou na localização de porções de drogas em uma das residências. Ao todo, 15 policiais participaram da ação.
Suspeitos de comércio de drogas ilícitas são presos em Muniz Freire
Um total de 15 policiais participaram da operação em Muniz Freire, junto com a cadela Mona Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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