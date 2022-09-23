Jovem é preso com 'supermaconha' dentro de carro em Cachoeiro

Um jovem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com cerca de 120 gramas de skunk, uma maconha com alto teor de Tetra-hidro-canabinol (THC), conhecida como "supermaconha". Segundo a Polícia Civil, no carro do suspeito ainda foram encontrados quatro tabletes de haxixe – também com maior concentração de THC (até 30%), avaliados em R$ 12 mil.
Titular do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, o delegado Felipe Vivas disse que a prisão em flagrante aconteceu no Bairro Teixeira Leite durante a noite, após uma informação que chegou por meio do Disque-Denúncia 181.
Segundo o delegado, o jovem estava com a namorada dele, uma adolescente, no momento da abordagem. No veículo, a Polícia Civil apreendeu quatro tabletes de haxixe, avaliados em R$ 12 mil. No interior da residência do rapaz, os agentes apreenderam cerca de 120 gramas de skunk.
O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele não teve o nome divulgado.