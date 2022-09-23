"Trapezista do crime": homem se pendura em fios para furtar cobre em Vila Velha

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial no Centro de Vila Velha flagraram o momento em que um homem utilizou técnicas de trapézio para furtar fios de telefonia de um poste na madrugada desta quinta-feira (22). O material contém cobre, produto bastante visado por criminosos.

Primeiro, o homem chega à rua Amarildes Bernardes, uma das vias transversais da Avenida Luciano das Neves, acompanhado de outro suspeito. Os dois param perto de um poste e observam os fios.

Em seguida, o criminoso sobe se apoiando nas mãos do outro suspeito e, com o auxílio de uma vassoura, se pendura nos fios. Logo depois, ainda pendurado, ele percorre os fios e usa uma faca para cortar os cabos. Em um dos momentos, ele chega a ficar totalmente de cabeça para baixo.

Após ficar pendurado nos fios por cerca de sete minutos, o homem desce. A dupla fugiu logo após o crime. O comerciante Júnior Jodima contou que os furtos de fios de telefonia na região têm sido frequentes.

Um outro furto aconteceu há menos de um mês, na madrugada do dia 4 de setembro, e também foi flagrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens, um suspeito usa um carrinho para alcançar os fios.

"Isso infelizmente é muito comum. Na redondeza está tendo direto. Só nessa rua lateral foram quatro vezes em menos de um mês. No furto anterior ele [o suspeito] parou subiu em cima da calçada , subiu no carrinho e cortou o fio", disse o comerciante.

Polícia Militar disse que foi acionada e ressaltou que além do policiamento ostensivo, a PM conta com a contribuição da comunidade para que uma viatura seja acionada imediatamente, via Ciodes (190), em casos de crime. "Vale lembrar que o patrulhamento é dinâmico e não é possível cobrir todo território ao mesmo tempo", afirmou a corporação em nota.

Polícia Civil informou que está atenta aos crimes contra o patrimônio e, por isso, realiza constantes operações para identificar e prender os receptadores de fios furtados. Segundo a corporação, em julho deste ano, foi deflagrada a Operação Vastum nos municípios da Grande Vitória, onde 13 pessoas foram conduzidas para as delegacias e as equipes apreenderam mais de duas toneladas de produtos como fios de cobre, fios de alumínio e fios elétricos diversos.

Ainda de acordo com a corporação, durante a operação foi possível após os registros realizados nas delegacias e pelas denúncias oriundas do disque-denúncia 181. Por isso, a Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.