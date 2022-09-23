Homem é encontrado morto no quintal de casa em Cachoeiro

A Polícia Civil foi acionada para verificar um homem que foi encontrado morto no quintal de casa no bairro Alto Eucalipto, em Cachoeiro

Questionada sobre a causa da morte, a corporação explicou que, em um primeiro momento, ela havia sido registrada como natural, “não sendo de responsabilidade da perícia fazer o atendimento”. No entanto, depois houve uma alteração para "possível queda de nível" e a equipe entrou no caso.