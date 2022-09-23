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Sul do ES

Homem é encontrado morto no quintal de casa em Cachoeiro

Fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23), no bairro Alto Eucalipto; segundo a Polícia Civil, morte pode ter sido causada por uma queda
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 set 2022 às 16:57

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 16:57

Homem é encontrado morto no quintal de casa em Cachoeiro
A Polícia Civil foi acionada para verificar um homem que foi encontrado morto no quintal de casa no bairro Alto Eucalipto, em Cachoeiro Crédito: Telespectador | A Gazeta
Um homem foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (23), no quintal da casa onde morava, no bairro Alto Eucalipto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O nome e a idade da vítima não foram divulgados. A Polícia Civil investiga o caso.
Questionada sobre a causa da morte, a corporação explicou que, em um primeiro momento, ela havia sido registrada como natural, “não sendo de responsabilidade da perícia fazer o atendimento”. No entanto, depois houve uma alteração para "possível queda de nível" e a equipe entrou no caso.
Segundo uma moradora – que pediu para não ser identificada – há a suspeita de que o homem possa ter caído de uma janela da residência. A Polícia Militar também esteve no local e prestou apoio à ocorrência. No entanto, não tem detalhes sobre o que aconteceu.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado na Delegacia Especializada de Investigações Criminais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Além disso, a PC destacou que a população pode contribuir com informações, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo site oficial da ferramenta. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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