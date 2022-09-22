Base do Samu é atingida por disparos durante tiroteio em Cachoeiro

De acordo com a apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, uma escola municipal da região foi atingida por um dos disparos, o muro foi pichado e no portão tinha um recado de que a instituição estaria fechada nesta tarde. Além disso, os tiros atingiram um cabo de telefonia e internet do bairro e, segundo a empresa, 550 clientes foram prejudicados.