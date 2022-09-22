Base do Samu é atingida por disparos durante tiroteio em Cachoeiro

A base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi atingida por tiros na noite desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que grupos criminosos rivais trocaram tiros na região e parte dos disparos atingiram o imóvel.
Alguns disparos atingiram o muro da base do Samu e outros imóveis na região. De acordo com a PM, populares estavam assustados e com medo de prestarem esclarecimento no local, mas contaram que houve um confronto entre dois grupos rivais em um local já conhecido pela atuação do tráfico de drogas.
A PM apurou que os suspeitos estavam de carro e encapuzados. A Polícia Militar apreendeu no local 16 estojos de munição calibre .380 e encaminhou o material para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados. Ninguém se feriu.
De acordo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a ocorrência registrada nas proximidades da base do Samu em Cachoeiro de Itapemirim e não foi preciso suspender os atendimentos, que seguem normalmente.
Procurada, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
As munições apreendidas durante a ocorrência serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.
OUTROS LOCAIS ATINGIDOS PELOS DISPAROS
De acordo com a apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, uma escola municipal da região foi atingida por um dos disparos, o muro foi pichado e no portão tinha um recado de que a instituição estaria fechada nesta tarde. Além disso, os tiros atingiram um cabo de telefonia e internet do bairro e, segundo a empresa, 550 clientes foram prejudicados.
A prefeitura foi questionada sobre o motivo das aulas terem sido suspensas, se houve relação com os tiros e como seriam as aulas nesta sexta-feira (23), porém, não deu retorno.