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Homem é preso suspeito de planejar matar e esquartejar mulher em Ibatiba

Segundo a polícia, a vítima estava amarrada por fios nos braços, pernas e pescoço, e com muitas lesões. A motivação seria por causa de uma herança, no valor de R$ 30 mil
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 set 2022 às 18:48

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 18:48

Um homem, de 26 anos, foi preso nesta quarta-feira (21), no bairro Floresta, em Ibatiba, no Sul do Estado. A suspeita da polícia é de que ele estaria prestes a matar uma mulher, de 28 anos, esquartejada. Ainda de acordo com a polícia, em uma mala foram encontradas sacolas e facas - materiais que poderiam ser utilizados para esquartejar e armazenar partes do corpo. Em seguida, ele iria fugir do local.  Os envolvidos não tiveram os nomes informados. 
Homem é preso em flagrante pronto para esquartejar uma mulher em Ibatiba
Malas também foram encontradas na casa onde a mulher foi resgatada pela polícia Crédito: Divulgação \ 14º BPM
Antes, a Central de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu uma ligação informando que uma mulher sofria agressões físicas. A viatura prosseguiu ao local indicado e encontrou a vítima em casa, com as mãos, pernas e pescoço amarrados com fios, além de apresentar muitas lesões no corpo.
Segundo o Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), uma mala com sacolas e facas foi encontrada. A polícia suspeita que o homem fosse esquartejar a mulher por causa desse material. Contudo, ela conseguiu entrar em contato com um vizinho para pedir ajuda. A PM foi acionada e conseguiu evitar o crime a tempo.
Ainda de acordo com o 14º BPM, a motivação seria por causa de uma herança que a mulher recebeu recentemente, no valor de R$ 30 mil. O agressor estava com o dinheiro, porém a vítima requisitava os valores. Ele, então, decidiu matá-la para ficar com a quantia. O casal morava junto há sete meses, mas os dois não eram casados. A mulher já havia sido agredida outras vezes pelo suspeito.
A polícia informou ainda que o detido estava preparado para esquartejar a vítima e depois fugiria do local. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante. Além disso, dois revólveres foram apreendidos na casa. 
Homem é preso em flagrante pronto para esquartejar uma mulher em Ibatiba
Duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar junto ao suspeito em Ibatiba Crédito: Divulgação \ 14º BPM
A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Ibatiba para receber atendimento médico. E a ocorrência segue em andamento.
Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue à PC. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista”, divulgou.
Por volta de 18h20, a Polícia Civil comunicou à equipe da TV Gazeta Sul que a vítima já recebeu alta e está prestado declarações, nesse momento, na delegacia de Venda Nova.

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