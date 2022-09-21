Homem é preso suspeito de planejar matar e esquartejar mulher em Ibatiba

Ainda de acordo com o 14º BPM, a motivação seria por causa de uma herança que a mulher recebeu recentemente, no valor de R$ 30 mil. O agressor estava com o dinheiro, porém a vítima requisitava os valores. Ele, então, decidiu matá-la para ficar com a quantia. O casal morava junto há sete meses, mas os dois não eram casados. A mulher já havia sido agredida outras vezes pelo suspeito.