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Prejuízo de R$ 150 mil

Bandidos invadem loja e furtam mais de 100 celulares em Ibatiba

Além dos aparelhos, também foram levados relógios, perfumes, fones, entre outros objetos do estabelecimento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 set 2022 às 11:44

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 11:44

Segundo a PRF, o motorista do carro invadiu a contramão e atingiu uma moto
Vista da cidade de Ibatiba: loja foi invadida entre a noite de terça (6) e a madrugada do feriado de quarta-feira (7)  Crédito: Prefeitura de Ibatiba
O dono de uma loja de celulares em Ibatiba, na Região do Caparaó, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil com o furto de 104 aparelhos, perfumes, relógios e outros objetos do estabelecimento. Bandidos teriam invadido o local  entre a noite de terça-feira (6) e a madrugada do feriado de quarta-feira (7).  Dois celulares foram recuperados pela polícia na quinta-feira (8).
Segundo uma funcionária da loja, o crime foi descoberto quando os vendedores chegaram para trabalhar na manhã de quinta-feira (8) e foram até o local onde os celulares ficavam. “Nas vitrines, nada foi mexido. Mas, quando fomos ao estoque, muitos aparelhos haviam sido levados. Foram 104 celulares, entre novos e usados, iPhones e modelos da Xiaomi”, contou a funcionária, que preferiu não se identificar, em entrevista ao site de A Gazeta.
A loja fica no centro de Ibatiba. As câmeras de segurança, segundo a Polícia Militar, também foram levadas. O dono do estabelecimento acredita que os bandidos tenham entrado pelo buraco onde ficava um exaustor, que foi arrancado. Além dos celulares, também foram levados massageadores, perfumes importados, fones, carregadores, películas e relógios inteligentes.
“O prejuízo foi de aproximadamente R$ 150 mil. A loja nunca passou por algo assim. Pedimos que as pessoas desconfiem, em caso de venda de aparelhos a preços abaixo do mercado, sem nota, e comuniquem a polícia se tiverem alguma informação”, alertou a funcionária.

CELULARES RECUPERADOS

Segundo o registro policial, imagens de câmeras do comércio que fica ao redor do estabelecimento mostraram um carro estacionando em frente à loja de celulares por volta das 21h50 da terça-feira (6). Depois, à 1h13 da quarta-feira (7), três suspeitos saíram de um beco lateral da loja carregando caixas e sacolas.
Um dos aparelhos, com etiqueta de identificação da loja, foi encontrado por uma criança na quinta-feira (8) próximo a uma escola em Santa Maria de Baixo, na zona rural de Ibatiba. A polícia foi acionada e o celular, recuperado.
Já na noite de quinta (8), em Iúna, também na Região do Caparaó, um outro celular da loja foi recuperado. Segundo a polícia, um rapaz foi detido, após denuncias de receptação. Ele teria dado o aparelho de presente para a namorada. Aos policiais, o jovem contou que havia adquirido o celular na cidade mineira de Lajinha.
De acordo com a polícia, esse rapaz teria procurado outros comerciantes de Iúna para negociar aparelhos celulares. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana. O proprietário da loja de Ibatiba confirmou que o celular era realmente um dos que havia sido furtado.
A Polícia Civil disse que, assim que a delegacia de Ibatiba teve ciência do fato, realizou as primeiras diligências para identificar os suspeitos. Sobre o homem que foi preso pela Polícia Militar, no bairro Pito, em Iúna, a corporação informou que ele se reservou ao direito de ficar calado e foi autuado em flagrante pelo crime de receptação, sendo liberado para responder em liberdade, após pagar fiança arbitrada pelo delegado plantonista. As investigações continuam, segundo a polícia. 

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