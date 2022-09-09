Bandidos invadem loja e furtam mais de 100 celulares em Ibatiba

Vista da cidade de Ibatiba: loja foi invadida entre a noite de terça (6) e a madrugada do feriado de quarta-feira (7) Crédito: Prefeitura de Ibatiba

O dono de uma loja de celulares em Ibatiba , na Região do Caparaó, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil com o furto de 104 aparelhos, perfumes, relógios e outros objetos do estabelecimento. Bandidos teriam invadido o local entre a noite de terça-feira (6) e a madrugada do feriado de quarta-feira (7). Dois celulares foram recuperados pela polícia na quinta-feira (8).

Segundo uma funcionária da loja, o crime foi descoberto quando os vendedores chegaram para trabalhar na manhã de quinta-feira (8) e foram até o local onde os celulares ficavam. “Nas vitrines, nada foi mexido. Mas, quando fomos ao estoque, muitos aparelhos haviam sido levados. Foram 104 celulares, entre novos e usados, iPhones e modelos da Xiaomi”, contou a funcionária, que preferiu não se identificar, em entrevista ao site de A Gazeta.

A loja fica no centro de Ibatiba. As câmeras de segurança, segundo a Polícia Militar , também foram levadas. O dono do estabelecimento acredita que os bandidos tenham entrado pelo buraco onde ficava um exaustor, que foi arrancado. Além dos celulares, também foram levados massageadores, perfumes importados, fones, carregadores, películas e relógios inteligentes.

“O prejuízo foi de aproximadamente R$ 150 mil. A loja nunca passou por algo assim. Pedimos que as pessoas desconfiem, em caso de venda de aparelhos a preços abaixo do mercado, sem nota, e comuniquem a polícia se tiverem alguma informação”, alertou a funcionária.

CELULARES RECUPERADOS

Segundo o registro policial, imagens de câmeras do comércio que fica ao redor do estabelecimento mostraram um carro estacionando em frente à loja de celulares por volta das 21h50 da terça-feira (6). Depois, à 1h13 da quarta-feira (7), três suspeitos saíram de um beco lateral da loja carregando caixas e sacolas.

Um dos aparelhos, com etiqueta de identificação da loja, foi encontrado por uma criança na quinta-feira (8) próximo a uma escola em Santa Maria de Baixo, na zona rural de Ibatiba. A polícia foi acionada e o celular, recuperado.

Já na noite de quinta (8), em Iúna, também na Região do Caparaó, um outro celular da loja foi recuperado. Segundo a polícia, um rapaz foi detido, após denuncias de receptação. Ele teria dado o aparelho de presente para a namorada. Aos policiais, o jovem contou que havia adquirido o celular na cidade mineira de Lajinha.

De acordo com a polícia, esse rapaz teria procurado outros comerciantes de Iúna para negociar aparelhos celulares. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana. O proprietário da loja de Ibatiba confirmou que o celular era realmente um dos que havia sido furtado.