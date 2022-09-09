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Terror no comércio

Dupla armada invade salão, amarra clientes e rouba celulares em Cariacica

Suspeitos chegaram ao local pedindo um serviço, como se fossem clientes. Depois, anunciaram o assalto e amarraram algumas pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2022 às 09:15

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 09:15

Dois suspeitos armados invadiram um salão de beleza no bairro Sotelândia, em Cariacica, na quinta-feira (8), e roubaram celulares de clientes. Eles chegaram ao local pedindo um serviço, como se fossem clientes. Ao anunciarem o assalto, quebraram as câmeras de segurança e chegaram a amarrar algumas pessoas que estavam no salão.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Funcionária registrou boletim de ocorrência depois de assalto em salão de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, no local anteriormente funcionava uma loja de celulares, o que, segundo uma funcionária do salão, pode ter atraído os suspeitos. Uma placa do antigo comércio ainda não foi retirada da loja.
Por causa dessa suposta confusão sobre a loja, quando chegaram ao local, os dois suspeitos teriam dito a uma atendente que queriam fazer a troca da tela de um celular. Mas, logo depois, anunciaram o assalto, fizeram ao menos três pessoas reféns e roubaram celulares de quem estava no salão. As clientes foram obrigadas a deitar no chão. Câmeras de segurança foram quebradas.
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar Civil para ter mais informações sobre a ocorrência e saber se algum suspeito foi detido. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.

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