Dupla armada invade salão, amarra clientes e rouba celulares em Cariacica

Dois suspeitos armados invadiram um salão de beleza no bairro Sotelândia, em Cariacica, na quinta-feira (8), e roubaram celulares de clientes. Eles chegaram ao local pedindo um serviço, como se fossem clientes. Ao anunciarem o assalto, quebraram as câmeras de segurança e chegaram a amarrar algumas pessoas que estavam no salão.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, no local anteriormente funcionava uma loja de celulares, o que, segundo uma funcionária do salão, pode ter atraído os suspeitos. Uma placa do antigo comércio ainda não foi retirada da loja.
Por causa dessa suposta confusão sobre a loja, quando chegaram ao local, os dois suspeitos teriam dito a uma atendente que queriam fazer a troca da tela de um celular. Mas, logo depois, anunciaram o assalto, fizeram ao menos três pessoas reféns e roubaram celulares de quem estava no salão. As clientes foram obrigadas a deitar no chão. Câmeras de segurança foram quebradas.