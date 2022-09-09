Dupla armada invade salão, amarra clientes e rouba celulares em Cariacica

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta , no local anteriormente funcionava uma loja de celulares, o que, segundo uma funcionária do salão, pode ter atraído os suspeitos. Uma placa do antigo comércio ainda não foi retirada da loja.

Por causa dessa suposta confusão sobre a loja, quando chegaram ao local, os dois suspeitos teriam dito a uma atendente que queriam fazer a troca da tela de um celular. Mas, logo depois, anunciaram o assalto, fizeram ao menos três pessoas reféns e roubaram celulares de quem estava no salão. As clientes foram obrigadas a deitar no chão. Câmeras de segurança foram quebradas.