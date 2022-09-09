Um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi agredido e morto a facadas na principal praça pública de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 5 horas desta sexta-feira (9). Ele a esposa, que são pessoas em situação de rua, estavam dormindo na praça quando o agressor chegou ao local.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a companheira informou que os dois são da região, e a família do homem mora em Vila Velha. Quando a polícia chegou, o corpo da vítima estava caído no chão.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada após uma pessoa ter encontrado um homem ferido por arma branca. A equipe foi ao local e constatou que a vítima estava morta. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido e o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Morador de rua é morto a facadas enquanto dormia em praça de Vila Velha