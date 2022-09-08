PF apreende 35 kg de cocaína em casco de navio em porto na Serra

PF apreende 35 kg de cocaína escondidos em casco de navio Crédito: Polícia Federal

Policiais Federais realizaram, no fim da manhã desta quinta-feira (8), a apreensão de 35 quilos de cocaína que estavam escondidos sob o casco de um navio, atracado no Porto de Praia Mole, na Serra.

O cargueiro onde a droga foi encontrada seguiria do Espírito Santo com destino à Europa, sem atracar em outro porto do Brasil.

“sea chest”. Tripulantes perceberam a aproximação de uma pequena embarcação durante a madrugada e comunicaram ao capitão, que acionou a Polícia Federal . Os policiais então seguiram para o porto e decidiram realizar uma busca completa no navio encontrando a carga de drogas no compartimento sob o casco, conhecido como

Segundo a PF, foi possível identificar e retirar um pacote contendo a droga e, em razão da complexidade deste tipo de busca, os trabalhos foram realizados com o apoio de mergulhadores especializados da corporação.

A droga foi levada para confecção dos laudos periciais necessários. Agora a Polícia Federal segue investigando para identificar todos os envolvidos nesse episódio.

Polícia Federal apreende 35 kg de cocaína escondidos em casco de navio na Baía de Vitória

Acionado pela reportagem, o Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) disse que detectou uma movimentação suspeita no mar, na última noite, em área externa às instalações, e que imediatamente acionou à Polícia Federal para averiguação e providências. "O porto obedece a todas as regulamentações internacionais e colabora com as investigações", finalizou, em nota.

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