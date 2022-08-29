PF apreende 221 kg de cocaína em casco de navio em Aracruz

Portocel segue colaborando com a Polícia Federal nas investigações sobre operações do tráfico internacional que utilizam navios para transportar substâncias ilícitas. O Terminal está oferecendo o suporte necessário para as equipes envolvidas nas inspeções e buscas.



O navio inspecionado vinha sendo monitorado pela Polícia Federal, que decidiu fazer a abordagem após a atracação da embarcação em nosso Terminal, mesmo não tendo havido identificação de movimentação suspeita na área de Portocel.



Reiteramos que nosso Terminal opera com base em normas internacionais de segurança portuária e seguimos à disposição dos órgãos fiscalizadores.