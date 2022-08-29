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Operação

PF apreende 221 kg de cocaína em casco de navio em Aracruz

Essa é a quinta apreensão em navios realizada pela Polícia Federal somente neste ano no Espírito Santo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 ago 2022 às 15:04

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 15:04

Correção

30/08/2022 - 11:37
Após publicação desta matéria, a Polícia Federal informou que 221 kg de cocaína estavam escondidos no casco no navio e foram apreendidos, não 450 kg, como a corporação havia informado inicialmente. O texto e o título foram corrigidos.
Polícia Federal apreendeu, na tarde desta segunda-feira (29), 221 kg de cocaína escondidos no casco de um navio atracado em um porto de Aracruz, região Norte do Estado. Segundo o superintendente regional da PF no Espírito Santo,  Eugênio Ricas, a droga foi colocada na embarcação no Porto de Santos, em São Paulo, e trazida até o Espírito Santo, de onde seguiria com destino ao exterior, sem atracar em qualquer outro porto do país. 
Mergulhadores da Polícia Federal realizaram a busca no casco do navio e identificaram a droga, que foi apreendida e será encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Estado”, afirmou o superintendente.
Os mergulhadores conseguiram retirar nove pacotes com a droga. A PF esclareceu ainda que, em razão da complexidade do tipo de busca, os trabalhos continuam para garantir que toda a carga ilegal foi retirada.
PF apreende de 450 kg de cocaína em casco de navio em porto de Aracruz
PF apreende de 221 kg de cocaína em casco de navio em porto de Aracruz Crédito: Aracruz | Divulgação
Toda a droga encontrada e apreendida será levada para pesagem oficial. A Polícia Federal informou que seguirá investigando para identificar todos os envolvidos. Essa é a quinta apreensão desta natureza realizada pela PF somente neste ano.
Inicialmente, a PF havia informado que 450 kg de cocaína haviam sido apreendidos, segundo a corporação, partindo da percepção de que os nove pacotes encontrados teriam o mesmo peso de apreensão semelhante ocorrida anteriormente, já que possuíam as mesmas dimensões.
“Entretanto, o peso divulgado não se verificou após a pesagem oficial. Retiradas todas as embalagens e vários pesos utilizados para a colocação da droga, verificamos tratar-se de 221 kg de cocaína”, informou a corporação, em nota de errata enviada nesta terça-feira (30).

O QUE DIZ A PORTOCEL

O local onde a droga foi apreendida em um porto privado, no Portocel. A empresa explicou que o navio já era monitorado pela Polícia Federal, que decidiu fazer a abordagem após a atração no terminal de Aracruz, "não tendo identificação de movimentação suspeita na área de Portocel".

O que diz Portocel | Na íntegra

Portocel segue colaborando com a Polícia Federal nas investigações sobre operações do tráfico internacional que utilizam navios para transportar substâncias ilícitas. O Terminal está oferecendo o suporte necessário para as equipes envolvidas nas inspeções e buscas.

O navio inspecionado vinha sendo monitorado pela Polícia Federal, que decidiu fazer a abordagem após a atracação da embarcação em nosso Terminal, mesmo não tendo havido identificação de movimentação suspeita na área de Portocel.

Reiteramos que nosso Terminal opera com base em normas internacionais de segurança portuária e seguimos à disposição dos órgãos fiscalizadores.


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