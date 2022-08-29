PF apreende 221 kg de cocaína em casco de navio em Aracruz

A Polícia Federal
apreendeu, na tarde desta segunda-feira (29), 221 kg de cocaína escondidos no casco de um navio atracado em um porto de Aracruz
, região Norte do Estado. Segundo o superintendente regional da PF
no Espírito Santo, Eugênio Ricas, a droga foi colocada na embarcação no Porto de Santos, em São Paulo, e trazida até o Espírito Santo, de onde seguiria com destino ao exterior, sem atracar em qualquer outro porto do país.
Mergulhadores da Polícia Federal
realizaram a busca no casco do navio e identificaram a droga, que foi apreendida e será encaminhada à Superintendência da Polícia Federal
no Estado”, afirmou o superintendente.
Os mergulhadores conseguiram retirar nove pacotes com a droga. A PF
esclareceu ainda que, em razão da complexidade do tipo de busca, os trabalhos continuam para garantir que toda a carga ilegal foi retirada.
Toda a droga encontrada e apreendida será levada para pesagem oficial. A Polícia Federal
informou que seguirá investigando para identificar todos os envolvidos. Essa é a quinta apreensão desta natureza realizada pela PF
somente neste ano.
Inicialmente, a PF
havia informado que 450 kg de cocaína haviam sido apreendidos, segundo a corporação, partindo da percepção de que os nove pacotes encontrados teriam o mesmo peso de apreensão semelhante ocorrida anteriormente, já que possuíam as mesmas dimensões.
“Entretanto, o peso divulgado não se verificou após a pesagem oficial. Retiradas todas as embalagens e vários pesos utilizados para a colocação da droga, verificamos tratar-se de 221 kg de cocaína”, informou a corporação, em nota de errata enviada nesta terça-feira (30).
O local onde a droga foi apreendida em um porto privado, no Portocel. A empresa explicou que o navio já era monitorado pela Polícia Federal
, que decidiu fazer a abordagem após a atração no terminal de Aracruz, "não tendo identificação de movimentação suspeita na área de Portocel".