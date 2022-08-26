Tráfico no mangue: tiros e tonel recheado de drogas em Cariacica

Polícia Militar descobriu um esconderijo de traficantes em um mangue no bairro Flexal II, em Cariacica , na tarde de quinta-feira (25). As drogas estavam dentro de um tonel. Durante a ação, criminosos entraram em confronto com os militares e houve troca de tiros. Posteriormente, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar ( Notaer ) foi acionado para apoiar nas buscas pelos suspeitos.

Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o capitão Tiago Santana explicou que a ação foi parte de uma operação chamada Torniquete.

"Os militares fizeram uma patrulha no interior do mangue. Quando eles avançavam no território, se depararam com indivíduos a uma certa distância. Eles iniciaram disparos contra a guarnição e os militares revidaram. No decorrer da ocorrência, os militares fizeram a detenção de um indivíduo e com ele encontraram um tonel. No interior desse tonel havia vasto material entorpecente como crack, cocaína e maconha", disse.

Drogas apreendidas ► 850 pinos de cocaína

► 260 buchas de maconha

► 104 pedras de crack

Segundo o capitão, os criminosos utilizam o mangue como esconderijo para poder dificultar o acesso da polícia. "Eles usam a área para fazer o corte e embalo desse entorpecente para comercialização. A própria lama é um terreno de difícil locomoção."

"O local enfrenta o problema da guerra do tráfico, onde facções criminosas buscam predomínio de seu grupo criminoso em determinada área. Diante desse cenário, o comando da unidade desenvolveu a operação Torniquete, que atua nessas áreas." Tiago Santana - Capitão da Polícia Militar