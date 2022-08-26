Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flexal II

Tráfico no mangue: tiros e tonel recheado de drogas em Cariacica

Operação da Polícia Militar também conseguiu deter um suspeito. Entre as drogas apreendidas estão mais de 800 pinos de cocaína
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 ago 2022 às 15:32

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 15:32

Polícia Militar descobriu um esconderijo de traficantes em um mangue no bairro Flexal II, em Cariacica, na tarde de quinta-feira (25). As drogas estavam dentro de um tonel. Durante a ação, criminosos entraram em confronto com os militares e houve troca de tiros. Posteriormente, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para apoiar nas buscas pelos suspeitos.
Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o capitão Tiago Santana explicou que a ação foi parte de uma operação chamada Torniquete.
"Os militares fizeram uma patrulha no interior do mangue. Quando eles avançavam no território, se depararam com indivíduos a uma certa distância. Eles iniciaram disparos contra a guarnição e os militares revidaram. No decorrer da ocorrência, os militares fizeram a detenção de um indivíduo e com ele encontraram um tonel. No interior desse tonel havia vasto material entorpecente como crack, cocaína e maconha", disse.

Drogas apreendidas

► 850 pinos de cocaína
► 260 buchas de maconha
► 104 pedras de crack

Segundo o capitão, os criminosos utilizam o mangue como esconderijo para poder dificultar o acesso da polícia. "Eles usam a área para fazer o corte e embalo desse entorpecente para comercialização. A própria lama é um terreno de difícil locomoção."
"O local enfrenta o problema da guerra do tráfico, onde facções criminosas buscam predomínio de seu grupo criminoso em determinada área. Diante desse cenário, o comando da unidade desenvolveu a operação Torniquete, que atua nessas áreas."
Tiago Santana - Capitão da Polícia Militar
O suspeito  de 20 anos foi levado para a Delegacia Regional do município, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Cocaína avaliada em quase R$ 2 milhões é apreendida em Cariacica

Laboratório erra, aponta cocaína e motorista perde emprego no ES

Dupla foge e abandona 13 quilos de cocaína em comprimidos, em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados