Cocaína avaliada em quase R$ 2 milhões é apreendida em Cariacica

"Foi abordado o veículo e o condutor se mostrou demasiadamente nervoso, não sabendo dizer de onde estava vindo ou para onde iria, só falava que iria para a casa de um tio, mas não sabia dizer onde era, o que levantou suspeita nos policiais. Foi utilizado o grupo de operações com cães que sinalizou positivamente para a presença de ilícitos embaixo do banco do carona", declarou Galvêas.