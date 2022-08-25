Cocaína avaliada em quase R$ 2 milhões é apreendida em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 pacotes de cocaína dentro de um carro, na tarde desta quinta-feira (25), em Nova Rosa da Penha, Cariacica. De acordo com os agentes, a droga é avaliada em R$ 1,8 milhão.
Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o policial Ricardo Galvêas contou que os agentes estavam numa operação de combate à criminalidade em Nova Rosa da Penha quando viram um carro acessando a rodovia, vindo da região de Cariacica Sede, com placas de São Paulo.
"Foi abordado o veículo e o condutor se mostrou demasiadamente nervoso, não sabendo dizer de onde estava vindo ou para onde iria, só falava que iria para a casa de um tio, mas não sabia dizer onde era, o que levantou suspeita nos policiais. Foi utilizado o grupo de operações com cães que sinalizou positivamente para a presença de ilícitos embaixo do banco do carona", declarou Galvêas.
Pacotes estavam escondidos embaixo do banco do carona
O motorista, que tem 35 anos e é natural do Maranhão, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Ele afirmou que pegou o carro com a droga em Governador Valadares, Minas Gerais, e iria levar para Vila Velha.
A Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com o detido. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados".