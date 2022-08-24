Cariacica: PM cerca apartamento de traficante e apreende fuzil embaixo de colchão

Fuzil de calibre 556 foi apreendido dentro de apartamento em Jardim Botânico, Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um fuzil de calibre 556 foi apreendido embaixo de um colchão no apartamento em que um suspeito estava escondido, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica , na noite desta quarta-feira (24). O criminoso, de 33 anos, estava com dois mandados de prisão em aberto. Na residência ainda foram encontradas outras armas, drogas e R$ 8,6 mil em espécie.

O sargento Alexsandro Pimentel, da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar , revelou que o fuzil de alto poder de fogo pode chegar a custar R$ 40 mil no mercado clandestino.

"Esse indivíduo estava sendo monitorado e conseguimos ir até o prédio onde ele estava escondido. Chegamos no bairro com três viaturas. Ele acabou sendo avisado da nossa presença e tentou se evadir, mas conseguimos abordá-lo descendo as escadas do prédio, com uma arma na cintura", detalhou o sargento.

Dentro do apartamento, os militares localizaram mais uma pistola, 227 munições, 300 gramas de maconha e R$8.600. O fuzil estava embaixo de um colchão, no quarto do criminoso. Segundo as investigações, o homem estava morando no prédio há menos de 15 dias.

"Ele tem influência no Primeiro Comando de Vitória ( PCV ) e era envolvido com o tráfico de Mucuri. Ainda temos que apurar a ligação dele com o tráfico da região onde ele estava escondido", explicou Pimentel.

De acordo com a PM, o suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto: um por tráfico e outro por homicídio.

APREENSÃO IMPORTANTE