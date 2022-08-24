Cariacica: PM cerca apartamento de traficante e apreende fuzil embaixo de colchão

Um fuzil de calibre 556 foi apreendido embaixo de um colchão no apartamento em que um suspeito estava escondido, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (24). O criminoso, de 33 anos, estava com dois mandados de prisão em aberto. Na residência ainda foram encontradas outras armas, drogas e R$ 8,6 mil em espécie.
O sargento Alexsandro Pimentel, da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar, revelou que o fuzil de alto poder de fogo pode chegar a custar R$ 40 mil no mercado clandestino.
"Esse indivíduo estava sendo monitorado e conseguimos ir até o prédio onde ele estava escondido. Chegamos no bairro com três viaturas. Ele acabou sendo avisado da nossa presença e tentou se evadir, mas conseguimos abordá-lo descendo as escadas do prédio, com uma arma na cintura", detalhou o sargento.
Dentro do apartamento, os militares localizaram mais uma pistola, 227 munições, 300 gramas de maconha e R$8.600. O fuzil estava embaixo de um colchão, no quarto do criminoso. Segundo as investigações, o homem estava morando no prédio há menos de 15 dias.
"Ele tem influência no Primeiro Comando de Vitória (PCV) e era envolvido com o tráfico de Mucuri. Ainda temos que apurar a ligação dele com o tráfico da região onde ele estava escondido", explicou Pimentel.
De acordo com a PM, o suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto: um por tráfico e outro por homicídio.
APREENSÃO IMPORTANTE
O sargento relatou que esse tipo de fuzil não costuma ser apreendido com tanta frequência. "Não é algo comum, apesar de estar se tornando um armamento bastante utilizado (pelos criminosos). Eles só colocam na pista quando vão dar algum ataque, não costumam ficar andando com um fuzil como esse na rua. É uma arma de alta letalidade."