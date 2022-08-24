Mais de uma tonelada de maconha é apreendida dentro de galpão em Vila Velha

Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha, além de crack, cocaína e outros materiais Crédito: Divulgação | PCES

Policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) apreenderam mais de uma tonelada de maconha durante uma operação policial. A ação foi realizada no último sábado (20), em um galpão localizado no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Durante a ação, um homem de 45 anos foi preso em flagrante.

Foram cumpridos de cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que resultaram, também, na apreensão de porções de cocaína e de crack, éter, acetona, cloridrato de cetamina, ácido bórico, material para embalo de entorpecentes, um revólver calibre .38, oito munições do mesmo calibre, 24 munições calibre .380 e duas balanças de precisão.

Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em Vila Velha