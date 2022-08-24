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Operação

Mais de uma tonelada de maconha é apreendida dentro de galpão em Vila Velha

Operação da Polícia Civil foi realizada no último sábado (20), em um imóvel localizado no bairro Morada da Barra. Durante a ação, um homem de 45 anos foi preso em flagrante

Publicado em 

24 ago 2022 às 11:59

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 11:59

Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha, além de crack, cocaína e outros materiais
Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha, além de crack, cocaína e outros materiais Crédito: Divulgação | PCES
Policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) apreenderam mais de uma tonelada de maconha durante uma operação policial. A ação foi realizada no último sábado (20), em um galpão localizado no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Durante a ação, um homem de 45 anos foi preso em flagrante.
Foram cumpridos de cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que resultaram, também, na apreensão de porções de cocaína e de crack, éter, acetona, cloridrato de cetamina, ácido bórico, material para embalo de entorpecentes, um revólver calibre .38, oito munições do mesmo calibre, 24 munições calibre .380 e duas balanças de precisão.

Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em Vila Velha

As investigações tiveram início em maio deste ano e apuraram que essas drogas seriam distribuídas para as "bocas de fumo" da Grande Vitória. Mais detalhes sobre a investigação e o material apreendido serão divulgados em entrevista coletiva, na tarde desta quarta (24), na Chefatura de Polícia Civil.

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