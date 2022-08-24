Tiktoker é preso depois de assaltar posto e ser perseguido pela PM em Vitória

Anderson, que tem mais de 24 mil seguidores na rede social TikTok, foi preso após perseguição Crédito: Archimedis Patrício/Reprodução

Um homem identificado como Anderson Rodrigues da Conceição, de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar no bairro Pontal de Camburi, em Vitória , depois de uma perseguição na noite desta terça-feira (23). Um adolescente de 17 anos que estava com Anderson foi apreendido. A dupla havia acabado de roubar um posto de combustíveis na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi.

Anderson teria sido reconhecido pelos policiais militares que estavam na ocorrência como Tiktoker, que faz vídeos para a rede social TikTok. O suspeito, inclusive, tem mais de 24 mil seguidores na plataforma. Ao ser preso, ele teria dito aos PMs que queria "se divertir" e, por isso, teria feito o assalto ao posto.

PERSEGUIÇÃO PASSOU POR VÁRIOS BAIRROS DA CAPITAL

Polícia Militar explicou que o carro em que estavam Anderson e o adolescente apreendido foi reconhecido pelo cerco eletrônico na Avenida Norte Sul, indo na direção da Avenida Dante Micheline, sentido Praia do Canto. Próximo à Praça do Cauê, no bairro Santa Helena, o veículo foi localizado por uma equipe da PM.

A perseguição começou e, na altura da Avenida Rio Brando, uma outra viatura da Polícia Militar passou a dar apoio. Depois de passar pela ponte Ayrton Senna, o carro parou bruscamente e Anderson e o adolescente saltaram, fugindo a pé em direções opostas.

Os militares saíram da viatura e foram em direção ao adolescente, o encontrando em uma área de mata próximo à Ponte de Camburi. Um dos agentes atirou duas vezes, o que fez com o que o menor se entregasse.

Enquanto uma das equipes foi atrás do adolescente, uma outra permaneceu no local onde o carro foi abandonado. Eles foram informados de que o segundo suspeito estaria fugindo em direção ao bairro Pontal de Camburi. Os agentes começaram o patrulhamento e receberam a informação de que Anderson havia passado correndo em direção à Avenida Anísio Fernandes Coelho.

Ao entrar na avenida, os policiais viram Anderson andando e o abordaram. Ele resistiu à prisão, questionando o motivo da ação dos policiais. Ele foi reconhecido pelos agentes, que já tinham visto imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis assaltado.

Dentro o carro, os policiais encontraram uma arma falsa. Com o adolescente, foi apreendido R$ 120, que havia sido roubado do posto de combustíveis. Já com Anderson, os militares apreenderam R$ 35 e um celular.

O carro, que possuía restrição de furto e roubo, foi guinchado. A dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória e, segundo a Polícia Civil , Anderson foi autuado em flagrante por roubo qualificado com concurso de duas ou mais pessoas com emprego de arma de fogo e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Já o adolescente, de 17 anos, responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com concurso de duas ou mais pessoas com emprego de arma de fogo. Ele foi levado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).