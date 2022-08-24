PF mira grupo que enviava drogas em pisos de mármore e granito do ES à Itália

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (24), a Operação La Spezia, que mira uma organização criminosa internacional que enviava drogas escondidas em pisos de mármore e granito do Espírito Santo para a Itália. Segundo a corporação, os criminosos usavam portos capixabas para embarcar as drogas.
A corporação também cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em Santa Catarina e Goiás, onde foi preso um homem italiano, membro de uma organização mafiosa chamada Ndrangueta.
Conforme a PF, essa organização mafiosa controla grande parte do tráfico de cocaína que tem como destino a Europa.
A Polícia Federal explicou que a investigação começou depois da apreensão de 338 quilogramas de cocaína, em dezembro de 2020, no porto de La Spezia, na Itália. Na ocasião, quatro pessoas foram presas: uma brasileira, um italiano e dois albaneses. A droga estava escondida em pisos de granito produzidos e embarcados no Espírito Santo.
A partir daí, a polícia iniciou uma parceria com a Guardia de Finanza, autoridade responsável pela ação policial na Itália, para conseguir obter provas que determinassem quem eram os membros da organização criminosa no Brasil.
A Polícia Federal comunicou que, com a operação desta quarta-feira, a corporação considera que todos os envolvidos na apreensão da carga de cocaína na Itália em dezembro de 2020 foram identificados.
A PF acrescentou que os envolvidos no crime poderão responder por organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. As penas podem ser de mais de 30 anos de prisão.