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Operação La Spezia

PF mira grupo que enviava drogas em pisos de mármore e granito do ES à Itália

Membro de uma organização mafiosa da Itália, um italiano foi preso em Goiás e três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Espírito Santo nesta quarta-feira (24)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 ago 2022 às 07:35

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 07:35

Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na Praia do Canto, em Vitória
Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Kaique Dias
Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (24), a Operação La Spezia, que mira uma organização criminosa internacional que enviava drogas escondidas em pisos de mármore e granito do Espírito Santo para a Itália. Segundo a corporação, os criminosos usavam portos capixabas para embarcar as drogas.
No Estado, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um deles em um prédio no bairro Praia do Canto, em Vitória, e outros dois no município de Castelo, na região Serrana do Estado.
A corporação também cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em Santa Catarina e Goiás, onde foi preso um homem italiano, membro de uma organização mafiosa chamada Ndrangueta.
Conforme a PF, essa organização mafiosa controla grande parte do tráfico de cocaína que tem como destino a Europa.
A polícia italiana apreendeu 338 kg de cocaína que estavam em piso de mármore enviado do ES em 2020
A polícia italiana apreendeu 338 kg de cocaína que estavam em piso de mármore enviado do ES em 2020 Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal explicou que a investigação começou depois da apreensão de 338 quilogramas de cocaína, em dezembro de 2020, no porto de La Spezia, na Itália. Na ocasião, quatro pessoas foram presas: uma brasileira, um italiano e dois albaneses. A droga estava escondida em pisos de granito produzidos e embarcados no Espírito Santo.
A partir daí, a polícia iniciou uma parceria com a Guardia de Finanza, autoridade responsável pela ação policial na Itália, para conseguir obter provas que determinassem quem eram os membros da organização criminosa no Brasil.
A polícia italiana apreendeu 338 kg de cocaína que estavam em piso de mármore enviado do ES em 2020
A polícia italiana apreendeu 338 kg de cocaína que estavam em piso de mármore enviado do ES em 2020 Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal comunicou que, com a operação desta quarta-feira, a corporação considera que todos os envolvidos na apreensão da carga de cocaína na Itália em dezembro de 2020 foram identificados. 
A PF acrescentou que os envolvidos no crime poderão responder por organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. As penas podem ser de mais de 30 anos de prisão.

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