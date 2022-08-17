PF faz operação contra corrupção e tráfico no ES e em outros 4 Estados

Operação da Polícia Federal cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Vitória e outras cidades do país

Segundo o portal g1 RJ , os presos são os analistas tributários da Receita Federal José Guina e Jorge de Jesus. Ambos foram encontrados na cidade do Rio de Janeiro. A Justiça ainda determinou o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 30 milhões.

A investigação da Corregedoria da Receita Federal começou em 2020 a partir de ações no Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Participam da operação 25 auditores-fiscais e 23 analistas tributários, além de contar com o apoio da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Superintendência da 7ª Região Fiscal e a Equipe Nacional de Pronta Resposta.