PF faz operação contra corrupção e tráfico no ES e em outros 4 Estados

A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (17), a Operação Ártemis, com objetivo de combater crimes relacionados ao comércio exterior, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação acontece em parceria com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) e o alvo é uma possível organização criminosa composta por agentes públicos e empresários.
Ao todo, dois mandados de prisão e 31 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Vitória (ES), Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ), Santos (SP), São Vicente (SP), Belo Horizonte (MG) e Maceió (AL).
Segundo o portal g1 RJ, os presos são os analistas tributários da Receita Federal José Guina e Jorge de Jesus. Ambos foram encontrados na cidade do Rio de Janeiro. A Justiça ainda determinou o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 30 milhões.
A investigação da Corregedoria da Receita Federal começou em 2020 a partir de ações no Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Participam da operação 25 auditores-fiscais e 23 analistas tributários, além de contar com o apoio da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Superintendência da 7ª Região Fiscal e a Equipe Nacional de Pronta Resposta.