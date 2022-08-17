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"Ártemis"

PF faz operação contra corrupção e tráfico no ES e em outros 4 Estados

Dois analistas tributários da Receita Federal foram presos durante a ação, que também visa cumprir 31 de busca e apreensão  em Vitória (ES), Itaguaí (RJ), Belo Horizonte (MG), Maceió (AL),  Santos  e São Vicente (SP)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 ago 2022 às 08:33

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 08:33

Sede da Superintendência da Polícia Federal no ES: prêmio e reconhecimento nacional
Operação da Polícia Federal cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Vitória e outras cidades do país Crédito: SRPF/ES
Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (17), a Operação Ártemis, com objetivo de combater crimes relacionados ao comércio exterior, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação acontece em parceria com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) e o alvo é uma possível organização criminosa composta por agentes públicos e empresários. 
Ao todo, dois mandados de prisão e 31 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Vitória (ES), Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ), Santos (SP), São Vicente (SP), Belo Horizonte (MG) e Maceió (AL).
Segundo o portal g1 RJ, os presos são os analistas tributários da Receita Federal José Guina e Jorge de Jesus. Ambos foram encontrados na cidade do Rio de Janeiro. A Justiça ainda determinou o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 30 milhões.
A investigação da Corregedoria da Receita Federal começou em 2020 a partir de ações no Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Participam da operação 25 auditores-fiscais e 23 analistas tributários, além de contar com o apoio da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Superintendência da 7ª Região Fiscal e a Equipe Nacional de Pronta Resposta.

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