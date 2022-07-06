Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Catapro

PF desarticula quadrilha internacional de tráfico de drogas e cumpre mandados no ES

Cocaína comprada no Peru e na Bolívia era transportada para a Europa de avião; mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no ES nesta quarta
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jul 2022 às 11:59

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 11:59

Criminosos transportavam cocaína para a Europa em aviões
Criminosos transportavam cocaína para a Europa em aviões Crédito: Divulgação/PF
Polícia Federal cumpriu mandados de prisão temporários e de busca e apreensão no Espírito Santo, nesta quarta-feira (6), como parte da operação Catapro, que visa a desarticular uma organização criminosa responsável por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e contrabando. Conforme a polícia, o líder da quadrilha era um ex-major da polícia militar do Mato Grosso do Sul, preso em junho, durante uma ação de cooperação policial internacional.
A investigação da Polícia Federal identificou que eram utilizados aviões para transportar cocaína comprada no Peru e na Bolívia para a Europa, usando o estado do Mato Grosso do Sul como entreposto. Foram apreendidas duas toneladas de cocaína e R$ 40 milhões em patrimônios foram interceptados.
Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão temporária no Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Paraná, Rondônia e Tocantins.
Além da Catapro, a polícia também deflagrou a operação The Fallen, que tem o mesmo objetivo e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia.
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em 2020, depois de identificarem a importação suspeita de peças de aeronaves portuguesas por uma empresa de Recife, capital do Pernambuco, que entraram no Brasil pelo porto de Itajaí, em Santa Catarina.
"Após apurações conjuntas entre a PF, a Receita Federal e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), foi constatado um esquema de contrabando de peças de aeronaves para o país para a utilização por narcotraficantes em atuação na fronteira", destacou a corporação.
A polícia completou dizendo que ainda está apurando a possibilidade de o grupo praticar o crime de lavagem de dinheiro. A PF explicou que os criminosos utilizavam empresas de fachada para movimentar dinheiro no Brasil. 
"Além disso, eram usadas empresas com sede no exterior para viabilizar a compra de aeronaves fora do Brasil, as quais serviam à organização criminosa investigada e também eram cedidas para outros grupos criminosos", completou a polícia.

Veja Também

Homem é preso pela PF ao receber anabolizantes em Cachoeiro

Grupo hacker investigado pela PF desviou R$ 3 milhões de prefeituras do ES

Carros de luxo e joias: os bens apreendidos pela PF com grupo hacker no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo tráfico de drogas Polícia Federal Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados