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Encomenda pelos Correios

Homem é preso pela PF ao receber anabolizantes em Cachoeiro

O suspeito de 28 anos alegou que comprava os anabolizantes pela internet e que não os revendia, mas apenas consumia e dividia com os amigos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 jul 2022 às 10:38

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 10:38

Homem de 28 anos foi preso recebendo anabolizantes em Cachoeiro de Itapemirim
Homem de 28 anos foi preso recebendo anabolizantes em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PRF
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal recebendo anabolizantes pelos Correios em Cachoeiro de Itapemirim, cidade da Região Sul do Estado, na tarde de quinta-feira (30). Conforme a corporação, os produtos eram importados e de origem desconhecida.
No local onde o suspeito - que não teve o nome revelado - foi preso, a polícia encontrou mais caixas com anabolizantes semelhantes aos que estavam sendo entregues ao homem. Ele alegou que comprava os produtos pela internet e não os comercializava, mas apenas consumia e dividia com amigos.
Conforme a Polícia Federal, a ação que culminou na prisão do homem começou quando a Área de Segurança dos Correios informou à Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários em Vitória que haveria um encomenda suspeita com "indicativos de material irregular" em Cachoeiro de Itapemirim.

Homem é preso recebendo anabolizantes pelos Correios no ES

A corporação ressaltou que havia uma preocupação de que o suspeito mudasse o endereço de entrega dos produtos caso suspeitasse de uma ação policial. Os agentes acompanharam o momento em que ele recebia a encomenda e conseguiram prendê-lo em flagrante.
O homem foi levado à Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, autuado por importação de produto destinado a fim terapêutico sem registro. Ele foi encaminhado ao presídio e, caso seja condenado, poderá receber uma pena de até 15 anos de prisão.
Homem é preso pela PF ao receber anabolizantes em Cachoeiro

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