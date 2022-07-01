Homem é preso pela PF ao receber anabolizantes em Cachoeiro

Homem de 28 anos foi preso recebendo anabolizantes em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PRF

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal recebendo anabolizantes pelos Correios em Cachoeiro de Itapemirim , cidade da Região Sul do Estado, na tarde de quinta-feira (30). Conforme a corporação, os produtos eram importados e de origem desconhecida.

No local onde o suspeito - que não teve o nome revelado - foi preso, a polícia encontrou mais caixas com anabolizantes semelhantes aos que estavam sendo entregues ao homem. Ele alegou que comprava os produtos pela internet e não os comercializava, mas apenas consumia e dividia com amigos.

Conforme a Polícia Federal, a ação que culminou na prisão do homem começou quando a Área de Segurança dos Correios informou à Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários em Vitória que haveria um encomenda suspeita com "indicativos de material irregular" em Cachoeiro de Itapemirim.

Homem é preso recebendo anabolizantes pelos Correios no ES

A corporação ressaltou que havia uma preocupação de que o suspeito mudasse o endereço de entrega dos produtos caso suspeitasse de uma ação policial. Os agentes acompanharam o momento em que ele recebia a encomenda e conseguiram prendê-lo em flagrante.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, autuado por importação de produto destinado a fim terapêutico sem registro. Ele foi encaminhado ao presídio e, caso seja condenado, poderá receber uma pena de até 15 anos de prisão.