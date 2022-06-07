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Na Grande Vitória

PF mira esquema de tráfico de haxixe da Espanha para o Espírito Santo

No Estado, foram cumpridos um total de 15 mandados de busca e apreensão em endereços diversos na manhã desta terça (7); investigações apontam para um esquema de importação de drogas, especialmente de haxixe espanhol

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 09:00

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 jun 2022 às 09:00
Tráfico
A PF no ES deflagrou a Operação Pakman em municípios da Grande Vitória para desmantelar um esquema de envio de haxixe espanhol ao Estado Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal no Espírito Santo deflagrou na manhã desta terça-feira (7) a "Operação Pakman". São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vitória, outros quatro em Cariacica, três em Guarapari, dois em Vila Velha, um em Viana outro na Serra, totalizando 15 (quinze). Também são cumpridos seis mandados de sequestros de bens pertencentes aos investigados, que não tiveram seus nomes divulgados.
Segundo a PF, além do cumprimento das ordens judiciais, o que se busca é a obtenção de novos elementos de prova para desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas entre o Espírito Santo e a Espanha.

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

A Operação Pakman teve início com informações recebidas da Polícia Civil que dava conta da possível existência de um grupo de pessoas que comercializariam drogas na Grande Vitória, em especial o haxixe, que seria enviado para o Espírito Santo a partir da Espanha.
Tráfico
Uma grande quantia de dinheiro em espécie também foi apreendida na operação desta manhã na Grande Vitória Crédito: Divulgação/PF
Com o avanço da investigação, foi constatado que, de fato, há uma organização criminosa com clara divisão de funções, com fornecedor de haxixe residente na Espanha, com gerentes em Guarapari e Cariacica, distribuidores em Vitória, Vila Velha e Serra, além de associados para a lavagem de dinheiro também na Grande Vitória.
Nos endereços onde os mandados foram cumpridos, os agentes da federal no Estado apreenderam celulares, diversos chips telefônicos, máquinas de cartão de crédito, dinheiro em espécie, balança de precisão, haxixe e ainda munições de arma de fogo.
Tráfico
Munições e diversos chips telefônicos também foram apreendidos nos endereços abordados pelos agentes federais Crédito: Divulgação/PF
Com os novos elementos coletados durante a deflagração da operação novas medidas poderão ser solicitadas. Os integrantes da organização criminosa usam a gíria "Pak" para se referir ao haxixe, assim, o homem responsável pelo fornecimento da droga seria o "Pakman".
Os investigados poderão responder pela prática do delito de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e, eventualmente, pela lavagem de capitais.
Carros apreendidos na operação PakMan, da Polícia Federal capixaba
Carros apreendidos na operação PakMan, da Polícia Federal capixaba Crédito: Divulgação/PFES
Durante a operação, quatro veículos foram apreendidos, sendo três carros e uma motocicleta. São eles:
  • Mercedes (apreendido em Guarapari)
  • Mitsubishi Triton (apreendido em Cariacica)
  • Volkswagen Polo (apreendido em Guarapari)
  • Motocicleta CB 500 (apreendida em Cariacica)
Carros apreendidos na operação PakMan, da Polícia Federal capixaba
Carros apreendidos na operação PakMan, da Polícia Federal capixaba Crédito: Divulgação/PFES

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