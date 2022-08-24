Acidente entre carro e caminhonete deixa um morto na BR 259 em João Neiva

Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o aposentado Genivaldo Vicentini contou que seguia na condução da caminhonete sentido Grande Vitória e não deu tempo de reagir quando viu o outro veículo na contramão. “O motorista do carro estava ultrapassando duas carretas. Foi muito rápido, não deu tempo de fazer nada. Quando eu vi já estava em cima. Não deu para frear", explicou.