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Batida

Acidente entre carro e caminhonete deixa um morto na BR 259 em João Neiva

Batida envolveu Fiat Pálio Weekend e Toyota Hilux. Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo, que ficou preso às ferragens
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 ago 2022 às 08:39

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 08:39

Vítima de acidente na BR 259 foi identificada como Izaias Alves de Oliveira, de 63 anos
Motorista morto em acidente na BR 259 foi identificado como Izaias Alves de Oliveira, de 63 anos Crédito: Montagem A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete matou uma pessoa no início da manhã desta quarta-feira (24), no km 21 da BR 259, distrito de Acioli, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era o motorista de um Fiat Pálio Weekend e foi identificado como Izaias Alves de Oliveira, de 63 anos. A rodovia ficou parcialmente interditada ae foi totalmente liberada por volta das 9h40.
A batida aconteceu pouco depois das 5h, na altura do km 19, no distrito de Acioli. Uma câmera instalada dentro da caminhonete mostra quando o motorista se depara com o Fiat Pálio Weekend na contramão, ultrapassando uma carreta em um local com faixa contínua, e em seguida os veículos batem de frente. Após a batida, é possível ouvir pedidos de socorro do casal que estava na Toyota Hilux.
O condutor da Toyota Hilux teve ferimentos leves e foi levado a um hospital, mas já recebeu alta. A esposa dele, que estava no carona, sofreu lesão na clavícula e permanece internada na unidade hospitalar. A PRF informou. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pessoa que morreu estava presa às ferragens do carro e o corpo foi retirado com auxílio da corporação.
A PRF permaneceu no local orientando motoristas que passavam pelo trecho durante o tempo que a rodovia permaneceu interditada para atendimento à ocorrência.

"FOI MUITO RÁPIDO", DIZ MOTORISTA

Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o aposentado Genivaldo Vicentini contou que seguia na condução da caminhonete sentido Grande Vitória e não deu tempo de reagir quando viu o outro veículo na contramão. “O motorista do carro estava ultrapassando duas carretas. Foi muito rápido, não deu tempo de fazer nada. Quando eu vi já estava em cima. Não deu para frear", explicou.
O aposentado disse que uma ambulância passava pelo local logo após o acidente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local cerca de 10 minutos depois. O aposentado sofreu ferimentos leves na altura do ombro e no nariz e a esposa dele fraturou a clavícula e também sentia dores abdominais. A mulher foi levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. 

Atualização

24/08/2022 - 11:44
Após a publicação desta matéria, o motorista da caminhonete conversou com a reportagem, informando detalhes sobre a colisão. O texto foi atualizado.

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