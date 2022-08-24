Acidente entre carro e caminhonete deixa um morto na BR 259 em João Neiva

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete matou uma pessoa no início da manhã desta quarta-feira (24), no km 21 da BR 259, distrito de Acioli, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era o motorista de um Fiat Pálio Weekend e foi identificado como Izaias Alves de Oliveira, de 63 anos. A rodovia ficou parcialmente interditada ae foi totalmente liberada por volta das 9h40.
A batida aconteceu pouco depois das 5h, na altura do km 19, no distrito de Acioli. Uma câmera instalada dentro da caminhonete mostra quando o motorista se depara com o Fiat Pálio Weekend na contramão, ultrapassando uma carreta em um local com faixa contínua, e em seguida os veículos batem de frente. Após a batida, é possível ouvir pedidos de socorro do casal que estava na Toyota Hilux.
O condutor da Toyota Hilux teve ferimentos leves e foi levado a um hospital, mas já recebeu alta. A esposa dele, que estava no carona, sofreu lesão na clavícula e permanece internada na unidade hospitalar. A PRF informou. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pessoa que morreu estava presa às ferragens do carro e o corpo foi retirado com auxílio da corporação.
A PRF permaneceu no local orientando motoristas que passavam pelo trecho durante o tempo que a rodovia permaneceu interditada para atendimento à ocorrência.
"FOI MUITO RÁPIDO", DIZ MOTORISTA
Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o aposentado Genivaldo Vicentini contou que seguia na condução da caminhonete sentido Grande Vitória e não deu tempo de reagir quando viu o outro veículo na contramão. “O motorista do carro estava ultrapassando duas carretas. Foi muito rápido, não deu tempo de fazer nada. Quando eu vi já estava em cima. Não deu para frear", explicou.
O aposentado disse que uma ambulância passava pelo local logo após o acidente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local cerca de 10 minutos depois. O aposentado sofreu ferimentos leves na altura do ombro e no nariz e a esposa dele fraturou a clavícula e também sentia dores abdominais. A mulher foi levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.
Atualização
24/08/2022 - 11:44
Após a publicação desta matéria, o motorista da caminhonete conversou com a reportagem, informando detalhes sobre a colisão. O texto foi atualizado.