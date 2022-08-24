Vídeo impressionante mostra acidente com morte na BR 259 em João Neiva

Uma câmera instalada dentro da caminhonete envolvida no acidente com um carro que matou uma pessoa e feriu outras duas na manhã desta quarta-feira (24), na BR 259 , em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, mostra o momento em que os dois veículos batem de frente. As imagens mostram o motorista da Toyota Hilux seguindo pela rodovia e se deparando com um Fiat Pálio Weekend, que seguia pela contramão. O condutor do outro automóvel, identificado como Izaias Alves de Oliveira, de 63 anos, morreu no local.

A batida aconteceu pouco depois das 5h, na altura do km 19, no distrito de Acioli. No vídeo, é possível observar que o carro na contramão estava ultrapassando uma carreta em um local com faixa contínua quando colidiu com a caminhonete, que seguia no sentido oposto. Após a batida, é possível ouvir pedidos de socorro dos ocupantes da Toyota Hilux e o susto que eles levaram.

Motorista morto em acidente na BR 259 foi identificado como Izaias Alves de Oliveira, de 63 anos Crédito: Montagem | A Gazeta

O condutor da Toyota Hilux, o aposentado Genivaldo Vicentini, teve ferimentos leves e foi levado a um hospital, mas já recebeu alta. A esposa dele, que estava no carona e cuja identificação não foi informada, sofreu lesão na clavícula e permanece internada na unidade hospitalar. Segundo o Corpo de Bombeiros , o motorista do Fiat Pálio Weekend ficou preso às ferragens do carro e o corpo dele foi retirado com auxílio da corporação.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local do acidente para orientar os motoristas que passam pela rodovia. A via ficou parcialmente interditada e foi totalmente liberada às 9h40.

"FOI MUITO RÁPIDO", DIZ MOTORISTA

Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o aposentado Genivaldo Vicentini contou que seguia na condução da caminhonete sentido Grande Vitória e não deu tempo de reagir quando viu o outro veículo na contramão. “O motorista do carro estava ultrapassando duas carretas. Foi muito rápido, não deu tempo de fazer nada. Quando eu vi já estava em cima. Não deu para frear", explicou.

O aposentado disse que uma ambulância passava pelo local logo após o acidente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local cerca de 10 minutos depois. O aposentado sofreu ferimentos leves na altura do ombro e no nariz e a esposa dele fraturou a clavícula e também sentia dores abdominais. A mulher foi levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.