Suspeito de matar homem espancado é preso em João Neiva

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que a vítima e o suspeito caminhavam juntos por uma rua. Valdemir estava de camisa azul, enquanto que Ezequiel usava um boné. Os dois estavam em uma festa que ocorreu na cidade. As imagens mostram quando Ezequiel retorna pela mesma rua. Ele voltou para o evento depois de cometer o assassinato.

Ezequiel foi preso na tarde de segunda-feira (4), dia seguinte ao crime Crédito: Divulgação/PCES

Segundo o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, os dois se conheciam. A polícia obteve as imagens da câmera para a investigação. As redes sociais também ajudaram no trabalho.

“Pelas redes sociais, recebemos muitas informações que nos levaram até o nome do autor. Comparando as imagens do crime com as do autor, nós tivemos certeza. Os dois se conheciam. Eles saem da festa, aparentemente, para consumir drogas. Ele confessou o crime e alegou uma legítima defesa que é inócua pela forma violenta como ele matou a vítima. Nós descartamos a possibilidade de legítima defesa”, disse o delegado.

Valdemir Rafael tinha 41 anos Crédito: Reprodução

Ezequiel foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.

SEGUNDO ASSASSINATO EM JOÃO NEIVA