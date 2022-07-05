Suspeito de matar homem espancado é preso em João Neiva

Foi preso na tarde de segunda-feira (4) o homem que matou Valdemir Rafael, de 41 anos. Ezequiel Vargas Ferreira, de 38, confessou o crime para a polícia. O assassinato aconteceu na madrugada de domingo (3) no Centro de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi morta com golpes de pedaços de madeira, lajota e pedra.
Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que a vítima e o suspeito caminhavam juntos por uma rua. Valdemir estava de camisa azul, enquanto que Ezequiel usava um boné. Os dois estavam em uma festa que ocorreu na cidade. As imagens mostram quando Ezequiel retorna pela mesma rua. Ele voltou para o evento depois de cometer o assassinato.
Segundo o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, os dois se conheciam. A polícia obteve as imagens da câmera para a investigação. As redes sociais também ajudaram no trabalho.
“Pelas redes sociais, recebemos muitas informações que nos levaram até o nome do autor. Comparando as imagens do crime com as do autor, nós tivemos certeza. Os dois se conheciam. Eles saem da festa, aparentemente, para consumir drogas. Ele confessou o crime e alegou uma legítima defesa que é inócua pela forma violenta como ele matou a vítima. Nós descartamos a possibilidade de legítima defesa”, disse o delegado.
Ezequiel foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.
SEGUNDO ASSASSINATO EM JOÃO NEIVA
Esse foi o segundo homicídio registrado este ano em João Neiva. O primeiro aconteceu no mês passado, quando Rayander Chaves Garcia, de 16 anos, foi morto a tiros em uma praça da cidade. Os autores da morte do adolescente ainda não foram presos.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte