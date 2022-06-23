Acidente entre dois caminhões interdita BR 259, em João Neiva

Acidente aconteceu em cima de viaduto por onde passa uma linha férrea em João Neiva Crédito: Leitor A Gazeta

Como a BR 259 é uma rodovia federal, sem concessão, o auxílio em casos de acidente é prestado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas nenhum guincho foi ao local pela manhã, conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte. Por volta das 9h40, a PRF chegou ao ponto onde ocorreu a colisão.

A interdição gerou engarrafamento em ambos sentidos da via. De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta Norte, os caminhões foram retirados da pista com o auxílio de um cabo de aço, sendo puxados por outros veículos. Com isso, o trânsito foi totalmente liberado por volta das 10h10 da manhã, quatro horas e meia após a colisão. A batida aconteceu em cima do viaduto por onde passa uma linha férrea.

O QUE DIZ O DNIT

Em relação ao acidente, ocorrido nesta quinta-feira (23) na BR-259/ES, o DNIT esclarece que o caminhão tombou e colidiu com outro, sobre a linha férrea, por volta das 6h, tendo a carga se espalhado. As ações do DNIT só puderam ser iniciadas após a perícia realizada pela seguradora, que chegou ao local às 13h.

Em função da dinâmica do acidente, como o caminhão foi jogado no viaduto sobre a linha férrea e havia risco de queda do veículo e da carga, foi necessário também acionar a operadora da linha férrea, companhia Vale.

Às 14h, o guindaste mobilizado pelo DNIT já havia retirado o primeiro caminhão e transportado para outro local. Em seguida, retornaria ao ponto do acidente para a retirada do segundo caminhão.

Caminhão quase caiu de viaduto após acidente Crédito: Leitor de A Gazeta