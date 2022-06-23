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Acidente entre dois caminhões interdita BR 259, em João Neiva

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido com a batida. Um caminhão carregava frango e o outro transportava carne

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 09:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jun 2022 às 09:53
Acidente aconteceu em cima de viaduto por onde passa uma linha férrea em João Neiva
Acidente aconteceu em cima de viaduto por onde passa uma linha férrea em João Neiva Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo dois caminhões deixou a BR 259, na altura do km 6, no distrito de Cavalinho, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, totalmente interditada na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nenhuma pessoa ficou ferida. Um caminhão carregava frango e o outro transportava carne.
Como a BR 259 é uma rodovia federal, sem concessão, o auxílio em casos de acidente é prestado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas nenhum guincho foi ao local pela manhã, conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte. Por volta das 9h40, a PRF chegou ao ponto onde ocorreu a colisão. 
A interdição gerou engarrafamento em ambos sentidos da via. De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta Norte, os caminhões foram retirados da pista com o auxílio de um cabo de aço, sendo puxados por outros veículos. Com isso, o trânsito foi totalmente liberado por volta das 10h10 da manhã, quatro horas e meia após a colisão. A batida aconteceu em cima do viaduto por onde passa uma linha férrea.

O QUE DIZ O DNIT

Em relação ao acidente, ocorrido nesta quinta-feira (23) na BR-259/ES, o DNIT esclarece que o caminhão tombou e colidiu com outro, sobre a linha férrea, por volta das 6h, tendo a carga se espalhado. As ações do DNIT só puderam ser iniciadas após a perícia realizada pela seguradora, que chegou ao local às 13h.
Em função da dinâmica do acidente, como o caminhão foi jogado no viaduto sobre a linha férrea e havia risco de queda do veículo e da carga, foi necessário também acionar a operadora da linha férrea, companhia Vale.
Às 14h, o guindaste mobilizado pelo DNIT já havia retirado o primeiro caminhão e transportado para outro local. Em seguida, retornaria ao ponto do acidente para a retirada do segundo caminhão.
Caminhão quase caiu de viaduto após acidente
Caminhão quase caiu de viaduto após acidente Crédito: Leitor de A Gazeta

Atualização

24/06/2022 - 6:54
Após a publicação da reportagem, o trânsito foi liberado por volta das 10h10 de quinta (23). O Dnit também enviou nota sobre o acidente. O texto foi novamente atualizado nesta sexta (24). 

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