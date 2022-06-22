Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oito pessoas

Acidente entre Kombi e carreta deixa trabalhadores feridos em Colatina

Testemunhas contaram para a reportagem da TV Gazeta que o veículo parou no acostamento da estrada, por causa da neblina, e uma carreta veio atrás e bateu

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 11:15

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jun 2022 às 11:15
Com impacto da batida, Kombi saiu da pista e ficou a cerca de 200 metros da estrada
Carro saiu da pista e caiu em um morro Crédito: Leitor de A Gazeta
O motorista e sete trabalhadores que seguiam para uma colheita de café, todos em uma Volkswagen Kombi, ficaram feridos após um acidente na manhã desta quarta-feira (22) no contorno da rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Testemunhas contaram para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que o veículo parou no acostamento da estrada, por causa da neblina, e uma carreta veio atrás e bateu.
Com o impacto da colisão, a Kombi foi parar fora da pista e caiu em um morro, em um local a cerca de 200 metros da estrada. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e de um hospital particular socorreram as vítimas. São 4 homens e 4 mulheres. Uma equipe de socorristas estava passando na hora em que tudo aconteceu.
Veículo ficou a cerca de 200 metros de onde fica a estrada
Veículo parou a cerca de 200 metros de onde fica a estrada Crédito: Leitor de A Gazeta
As pessoas que estavam na Kombi seguiam para o interior de Colatina, onde trabalham na colheita do café. A carreta iria para Barra de São Francisco. O motorista não ficou ferido. A Polícia Civil informou que o condutor do caminhão foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado.
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também foi procurado pela reportagem. Por nota, informou que o trecho está devidamente sinalizado e o acidente aconteceu por imprudência. Informou ainda que já existe um pedido por parte da comunidade de redutor de velocidade no local, e que está sendo avaliado pela equipe técnica do DER.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

Veja Também

CTE Colatina abre investigação interna após suspeita de envolvimento de jogadores em apostas

Motorista bate contra poste, reboque e muro de casa em Colatina

Carro invade canteiro ao lado de tapetes de Corpus Christi, em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Colatina Samu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados