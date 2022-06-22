Acidente entre Kombi e carreta deixa trabalhadores feridos em Colatina

O motorista e sete trabalhadores que seguiam para uma colheita de café, todos em uma Volkswagen Kombi, ficaram feridos após um acidente na manhã desta quarta-feira (22) no contorno da rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Testemunhas contaram para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que o veículo parou no acostamento da estrada, por causa da neblina, e uma carreta veio atrás e bateu.
Com o impacto da colisão, a Kombi foi parar fora da pista e caiu em um morro, em um local a cerca de 200 metros da estrada. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e de um hospital particular socorreram as vítimas. São 4 homens e 4 mulheres. Uma equipe de socorristas estava passando na hora em que tudo aconteceu.
As pessoas que estavam na Kombi seguiam para o interior de Colatina, onde trabalham na colheita do café. A carreta iria para Barra de São Francisco. O motorista não ficou ferido. A Polícia Civil informou que o condutor do caminhão foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também foi procurado pela reportagem. Por nota, informou que o trecho está devidamente sinalizado e o acidente aconteceu por imprudência. Informou ainda que já existe um pedido por parte da comunidade de redutor de velocidade no local, e que está sendo avaliado pela equipe técnica do DER.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste