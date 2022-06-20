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Região Noroeste

Motorista bate contra poste, reboque e muro de casa em Colatina

Segundo a Polícia Militar, pelo estado de saúde do motorista, não foi possível fazer o teste do bafômetro. Ele precisou ser socorrido pelo Samu

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 12:49

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 jun 2022 às 12:49
Motorista que bateu contra poste, em Colatina, apresentava sinais de embriaguez.
Acidente em Colatina Crédito: Reprodução/Polícia Militar
Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (19), no bairro Vila Amélia, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O motorista de uma Fiat Strada atingiu um poste, bateu contra um reboque e ainda acertou o muro de uma casa, que ficou danificada. 
Além de o muro ter caído, o padrão de energia da casa, o telhado e um quarto foram danificados, segundo a Polícia Militar. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital. Pelo estado de saúde, de acordo com o relatório policial, não foi possível realizar o teste do bafômetro. 
A reportagem de TV Gazeta acionou a Polícia Civil, que informou que não teve registro de ocorrência com essas características.
Carro ficou com a frente toda destruída após acidente em Colatina
Carro ficou com a frente toda destruída após acidente em Colatina Crédito: Leitor de A Gazeta
Carro atingiu poste, reboque e muro de casa em acidente em Colatina
Carro atingiu poste, reboque e muro de casa em acidente em Colatina Crédito: Leitor de A Gazeta
*Com informações da TV Gazeta Norte 

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