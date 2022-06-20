Motorista bate contra poste, reboque e muro de casa em Colatina

Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (19), no bairro Vila Amélia, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O motorista de uma Fiat Strada atingiu um poste, bateu contra um reboque e ainda acertou o muro de uma casa, que ficou danificada.
Além de o muro ter caído, o padrão de energia da casa, o telhado e um quarto foram danificados, segundo a Polícia Militar. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital. Pelo estado de saúde, de acordo com o relatório policial, não foi possível realizar o teste do bafômetro.
A reportagem de TV Gazeta acionou a Polícia Civil, que informou que não teve registro de ocorrência com essas características.
*Com informações da TV Gazeta Norte