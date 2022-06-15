Suspeito mata homem por ciúmes da namorada em praça de Colatina

Suspeito mata homem com canivete por ciúmes da namorada em praça de Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 38 anos foi morto com um golpe de canivete no peito na tarde desta quarta-feira (15), na Praça Municipal, no Centro de Colatina , Noroeste do Espírito Santo . Segundo informações da Polícia Militar , o suspeito teria assassinado Manoel Soares da Silva por ciúmes da namorada. O autor — que não teve o nome divulgado — foi detido próximo ao local do crime.

Testemunhas relataram para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que o casal estava sentado em um banco da praça e a vítima em outro quando o crime ocorreu. O suspeito também tentou ferir a namorada, que fugiu do local.

A Polícia Militar informou que Manoel chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil , o corpo do homem será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.