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Suspeito mata homem por ciúmes da namorada em praça de Colatina

Manoel Soares da Silva, de 38 anos, foi morto com um golpe de canivete no peito. Homem também tentou ferir a namorada, que fugiu do local. Suspeito foi detido

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 18:32

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 jun 2022 às 18:32
Suspeito mata homem com canivete por ciúmes da namorada em praça de Colatina
Suspeito mata homem com canivete por ciúmes da namorada em praça de Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 38 anos foi morto com um golpe de canivete no peito na tarde desta quarta-feira (15), na Praça Municipal, no Centro de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito teria assassinado Manoel Soares da Silva por ciúmes da namorada. O autor — que não teve o nome divulgado — foi detido próximo ao local do crime.
Testemunhas relataram para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que o casal estava sentado em um banco da praça e a vítima em outro quando o crime ocorreu. O suspeito também tentou ferir a namorada, que fugiu do local.
A Polícia Militar informou que Manoel chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo do homem será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Por nota, a corporação informou que "somente após a ocorrência ser entregue pela Polícia Militar na 15ª Delegacia Regional de Colatina e a finalização das oitivas da ocorrência" a corporação terá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com o detido.

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