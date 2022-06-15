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Em São Paulo

Suspeito de atropelar e matar motociclista no ES é preso ao tentar embarcar para os EUA

Vítima tinha 55 anos e o acidente aconteceu em Águia Branca. No dia da batida, o motorista deixou o carro e fugiu, segundo a polícia

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2022 às 12:51
Carro envolvido em acidente em Águia Branca
Carro envolvido em acidente em Águia Branca Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem, de 57 anos, suspeito de atropelar e matar um motociclista e deixar outro ferido em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, no último dia 5 de junho, foi preso no último dia 9. A prisão ocorreu quando ele estava embarcando para Nova Iorque, nos Estados Unidos, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. 
Durante as investigações da Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca, os policiais apuraram que as vítimas, cada uma em sua motocicleta, saíram um pouco antes de anoitecer de um distrito do município de Barra de São Francisco e estavam a caminho do distrito de Montes Claros, em Águia Branca. Elas seguiam para pernoitar, já que no outro dia iriam para uma lavoura colher café.
Quando as vítimas estavam na altura do Córrego das Flores, também em Águia Branca, o motorista, em um Volkswagen Fox preto, invadiu a contramão e atingiu as duas motocicletas. Ele deixou o carro e fugiu, possivelmente a pé, segundo a PC. A batida fez com que o motociclista de 55 anos morresse no local e deixou o de 43 anos ferido.
“A perícia constatou que não haviam marcas de freios no local, o que indica que ele estaria embriagado. Após diversas diligências, conseguimos a informação de que o suspeito estaria tentando ir para os Estados Unidos e rapidamente representamos pela prisão do investigado”, conta o titular da DP de Águia Branca, delegado Leonardo Forattini.
O mandado de prisão temporária foi expedido pelo Poder Judiciário, na tarde do último dia 9. Na noite do mesmo dia, o suspeito embarcaria para o destino de Nova Iorque, nos Estados Unidos. No momento do embarque, ao ter ciência do mandado de prisão em aberto, o homem foi preso pela Polícia Federal e encaminhado ao Sistema Prisional Paulista.
As investigações sobre o caso continuam e o suspeito será recambiado para o Espírito Santo. O carro envolvido no acidente foi apreendido e está no nome de um parente do indivíduo.

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