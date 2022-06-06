Motociclista morre em acidente com mais dois veículos em Águia Branca

Um motociclista morreu no fim da tarde de domingo (5) em um acidente de trânsito na rodovia que liga o município de Águia Branca até o distrito de Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, ainda não identificada, se envolveu em uma colisão com outra moto e um carro de passeio, e morreu no local.
O outro motociclista foi socorrido por uma ambulância municipal, que o encaminhou ao Hospital Rita de Cássia, em Barra de São Francisco. Ele conversou com policiais e disse que o veículo que ele pilotava e a outra moto estavam em um sentido da pista, quando o carro, que vinha do outro, invadiu a contramão e os atingiu. O acidente aconteceu na região de Córrego das Flores.
O motorista do carro abandonou o veículo e não foi encontrado no local. A PM informou que realizou buscas, mas ele não foi localizado na hora do fato.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a Polícia Civil, por nota, o caso será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. A instituição destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.
Com informações da TV Gazeta Noroeste