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Noroeste do ES

Motociclista morre em acidente com mais dois veículos em Águia Branca

Batida envolveu duas motos e um carro. O outro motociclista foi socorrido e levado para um hospital. O motorista do carro de passeio não foi localizado

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 12:01

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 jun 2022 às 12:01
Carro envolvido em acidente em Águia Branca
Carro envolvido em acidente em Águia Branca Crédito: Leitor de A Gazeta
Um motociclista morreu no fim da tarde de domingo (5) em um acidente de trânsito na rodovia que liga o município de Águia Branca até o distrito de Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, ainda não identificada, se envolveu em uma colisão com outra moto e um carro de passeio, e morreu no local.
O outro motociclista foi socorrido por uma ambulância municipal, que o encaminhou ao Hospital Rita de Cássia, em Barra de São Francisco. Ele conversou com policiais e disse que o veículo que ele pilotava e a outra moto estavam em um sentido da pista, quando o carro, que vinha do outro, invadiu a contramão e os atingiu. O acidente aconteceu na região de Córrego das Flores. 
O motorista do carro abandonou o veículo e não foi encontrado no local. A PM informou que realizou buscas, mas ele não foi localizado na hora do fato. 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a Polícia Civil, por nota, o caso será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. A instituição destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.
Com informações da TV Gazeta Noroeste

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