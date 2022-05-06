Motos batem de frente e dois motociclistas morrem em Águia Branca

Dois motociclistas morreram em um acidente na noite de quinta-feira (5) na rodovia ES 334, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas contaram que um dos envolvidos teria forçado a ultrapassagem de um caminhão, quando houve uma colisão frontal contra outra moto que seguia no sentido contrário.
Uma das vítimas teve a morte confirmada no local do fato. A outra chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, mas não resistiu e faleceu em seguida.
A reportagem ainda não obteve informações sobre a identificação das vítimas.