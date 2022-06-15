Empresário é baleado e tem cordão de ouro levado por bandidos em Vila Velha

Um empresário de 59 anos foi baleado com um tiro em uma perna durante um assalto sofrido por volta das 21h, na Rua Henrique Moscoso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (14). Na tentativa de latrocínio, o homem teve um cordão de ouro levado pelos bandidos.
Em depoimento à polícia, a vítima relatou que estava passeando com o cachorro e notou a presença de um homem suspeito, que logo foi na direção dele, sacou uma arma e anunciou o assalto. A princípio, o empresário acreditou que o armamento era falso e entrou em luta corporal com o criminoso.
Enquanto a confusão ocorria, sem que a vítima percebesse, um comparsa do assaltante chegou por trás dele e também entrou em ação no crime. Na briga, a arma utilizada para render o homem disparou e o tiro feriu o empresário na perna.
Após o tiro efetuado, o empresário caiu. A dupla roubou o cordão de ouro do homem de 59 anos e depois correu na direção de um carro que dava cobertura.
SOCORRO
Pessoas que estavam na rua viram que o homem estava ferido e acionaram o Samu para que a vítima fosse socorrida. O empresário foi levado de ambulância para um hospital particular da cidade.
Para a reportagem da TV Gazeta, a polícia explicou acreditar que a tentativa de latrocínio trata-se de mais uma ação de uma quadrilha especializada em roubo de cordões de ouro e outros pertences de valor, visto que os criminosos não levaram o celular e carteira da vítima, mesmo com o empresário já ferido.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta