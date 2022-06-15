Motoboy é flagrado com drogas dentro de mochila de aplicativo em Vitória

Homem de 27 anos foi preso com drogas dentro de bolsa de entrega de lanches em Vitória Crédito: Divulgação/GMV

Um motoboy de 27 anos foi preso transportando drogas em uma mochila de aplicativo depois de ser abordado em uma operação da Guarda Municipal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal . A prisão aconteceu em Vitória , na noite desta terça-feira (14).

Conforme informado pela Guarda da Capital, o homem estava com seis tabletes de maconha, oito sacolas com 15 unidades de skunk - tipo de maconha mais potente, 25 unidades de LSD, 94 unidades de haxixe, 102 unidades de ecstasy, 38 unidades de metanfetamina e R$ 1864 em dinheiro.

A motocicleta que o homem conduzia foi apreendida Crédito: Divulgação/GMV

O motoboy foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar por exames. De lá, foi encaminhado ao presídio.

OPERAÇÃO DE ABORDAGEM A MOTOCICLISTAS

A operação, que aconteceu durante esta terça-feira (14), foi realizada pela Guarda Municipal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e buscava fiscalizar motociclistas. Foram montados pontos de abordagem em três locais de Vitória: no Centro da Cidade, na Rodovia das Paneleiras e na descida da Terceira Ponte.