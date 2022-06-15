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Delivery do tráfico

Motoboy é flagrado com drogas dentro de mochila de aplicativo em Vitória

O homem de 27 anos estava conduzindo uma motocicleta que foi abordada em operação da Guarda Municipal nesta terça (15); ele foi autuado por tráfico de drogas e levado ao presídio

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 08:05

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jun 2022 às 08:05
Homem de 27 anos foi preso com drogas dentro de bolsa de entrega de lanches em Vitória
Homem de 27 anos foi preso com drogas dentro de bolsa de entrega de lanches em Vitória Crédito: Divulgação/GMV
Um motoboy de 27 anos foi preso transportando drogas em uma mochila de aplicativo depois de ser abordado em uma operação da Guarda Municipal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A prisão aconteceu em Vitória, na noite desta terça-feira (14).
Conforme informado pela Guarda da Capital, o homem estava com seis tabletes de maconha, oito sacolas com 15 unidades de skunk - tipo de maconha mais potente, 25 unidades de LSD, 94 unidades de haxixe, 102 unidades de ecstasy, 38 unidades de metanfetamina e R$ 1864 em dinheiro.
A motocicleta que o homem conduzia foi apreendida
A motocicleta que o homem conduzia foi apreendida Crédito: Divulgação/GMV
O motoboy foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar por exames. De lá, foi encaminhado ao presídio.

OPERAÇÃO DE ABORDAGEM A MOTOCICLISTAS

A operação, que aconteceu durante esta terça-feira (14), foi realizada pela Guarda Municipal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e buscava fiscalizar motociclistas. Foram montados pontos de abordagem em três locais de Vitória: no Centro da Cidade, na Rodovia das Paneleiras e na descida da Terceira Ponte.
Ao todo, mais de 300 condutores foram abordados e cerca de 20 motocicletas foram apreendidas. Ainda foram aplicadas multas por licenciamento atrasado, descarga livre, ausência de CNH, veículos sem placa ou motoristas conduzindo de chinelo.

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