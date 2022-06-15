Polícia encontra sacola com partes de corpo humano em Guarapari

Após denúncias anônimas, a Polícia Militar encontrou uma sacola com partes de corpo humano embaixo da escada de um prédio abandonado no Centro de Guarapari . O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (15).

Segundo a PM, as denúncias informavam que teria um corpo dentro da casa e militares foram até o endereço, que dava em um prédio de dois andares. A corporação disse que, apesar de abandonado, o local costuma ser ocupado por usuários de droga, que passam a noite no imóvel.

Os policiais revistaram toda a área e conseguiram localizar a sacola, que estava debaixo de uma escada na parte de trás do imóvel. Os restos mortais já estavam em avançado estado de decomposição.

Polícia Civil informou que a perícia esteve no local e recolheu o corpo. A princípio, o caso foi registrado como encontro de cadáver e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.