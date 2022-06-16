Carro invade canteiro ao lado de tapetes de Corpus Christi, em Colatina

Um carro desgovernado invadiu o canteiro central e bateu em uma árvore no Centro de Colatina, Noroeste do Estado, na tarde desta quinta-feira (16). Na pista ao lado, acontecia a exposição de tapetes de Corpus Christi, que concentrava grande quantidade de pessoas.
De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, o condutor do veículo Gol estava com visíveis sinais de embriaguez. Ele perdeu o controle do carro, subiu no canteiro e colidiu na árvore. Em seguida, fugiu do local a pé.
A batida aconteceu na avenida Getúlio Vargas, principal rua do Centro onde ficam várias lojas. Segundo a Polícia Militar, havia mais de 100 pessoas na extensão da via, que está coberta pelos tapetes e deve receber uma procissão ainda nesta quinta-feira.
Militares estiveram no local para registrar a ocorrência. Em fotos registradas por quem passava pela rua, dava para ver a proximidade do carro com o local dos tapetes. A parte dianteira do carro ficou destruída.