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Que perigo!

Carro invade canteiro ao lado de tapetes de Corpus Christi, em Colatina

Testemunhas revelaram à polícia que o condutor do veículo estava com sinais de embriaguez; ele fugiu do local a pé

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 16:28

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 jun 2022 às 16:28
Um carro desgovernado invadiu o canteiro central e bateu em uma árvore no Centro de Colatina, Noroeste do Estado, na tarde desta quinta-feira (16). Na pista ao lado, acontecia a exposição de tapetes de Corpus Christi, que concentrava grande quantidade de pessoas.
De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, o condutor do veículo Gol estava com visíveis sinais de embriaguez. Ele perdeu o controle do carro, subiu no canteiro e colidiu na árvore. Em seguida, fugiu do local a pé.
Carro invade canteiro ao lado de tapetes de Corpus Christi, no ES Crédito: Divulgação | PM/ Instagram Saudades Colatina
A batida aconteceu na avenida Getúlio Vargas, principal rua do Centro onde ficam várias lojas. Segundo a Polícia Militar, havia mais de 100 pessoas na extensão da via, que está coberta pelos tapetes e deve receber uma procissão ainda nesta quinta-feira.
Motorista com sinais de embriaguez invade canteiro central ao lato de avenida com tapetes de Corpus Christi
Parte dianteira do veículo ficou destruída Crédito: Divulgação | PM
Militares estiveram no local para registrar a ocorrência. Em fotos registradas por quem passava pela rua, dava para ver a proximidade do carro com o local dos tapetes. A parte dianteira do carro ficou destruída. 

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