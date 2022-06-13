Morte de homem a pauladas em Colatina: mais dois suspeitos são detidos

Polícia Civil realizou a operação nesta segunda-feira (13) Crédito: Divulgação/PCES

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a operação para o cumprimento aos mandados de prisão preventiva, contra o homem, e de busca e apreensão de contra o adolescente. Eles foram encontrados nas casas onde moram.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Santos, os detidos confessaram a autoria do crime e apresentaram a mesma versão.

“Conforme apurado, a vítima, que tinha debilidade mental leve, teria insistentemente acusado os assassinos como sendo traficantes da região para agentes da Polícia Militar, enquanto ocorriam algumas ações policiais no bairro”, disse o delegado Deverly Pereira Santos.