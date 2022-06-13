Morte de homem a pauladas em Colatina: mais dois suspeitos são detidos

A Polícia Civil prendeu um homem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 15 anos no bairro Ayrton Sena, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (13). Eles são suspeitos de serem autores de um homicídio, ocorrido na última segunda-feira (6), contra um homem de 57 anos, que foi morto a pauladas, no mesmo bairro.
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a operação para o cumprimento aos mandados de prisão preventiva, contra o homem, e de busca e apreensão de contra o adolescente. Eles foram encontrados nas casas onde moram.
Outro suspeito, um adolescente de 17 anos, já havia sido apreendido, em flagrante, na última terça-feira (7). Na ocasião, os policiais receberam informações anônimas sobre o homicídio, foram até a casa do indivíduo, que confessou e contou como se envolveu no homicídio.
De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Santos, os detidos confessaram a autoria do crime e apresentaram a mesma versão.
“Conforme apurado, a vítima, que tinha debilidade mental leve, teria insistentemente acusado os assassinos como sendo traficantes da região para agentes da Polícia Militar, enquanto ocorriam algumas ações policiais no bairro”, disse o delegado Deverly Pereira Santos.
O homem de 18 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina e o adolescente de 15 anos foi conduzido a Unidade de Internação Norte (Unis). Já o outro adolescente de 17 anos, permanece apreendido. As investigações sobre o caso continuam.